Los apoyos con los que ya cuenta la moción

La moción de censura contra Rajoy cuenta ya con el apoyo del PNV, PDeCAT, Compromís, Nueva Canarias, ERC y Bildu. Estás han sido las razones que han dado.

En el caso del PNV, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha señalado que apoyar la moción «es lo mejor». «Creemos que respondemos a lo que quiere la ciudadanía vasca votando sí a la moción», ha insistido. En un comunicado de prensa, la ejecutiva del PNV ha explicado que ha decidido apoyar la moción de censura porque ya no había estabilidad para el Gobierno del PP por la «amplísima mayoría de oposición» que forman Ciudadanos, PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas catalanes de ERC y PdeCAT. La dirección del PNV ha señalado en un comunicado que una de las razones para apoyar la moción de censura del PSOE es «la decisión hecha pública por Ciudadanos de que cortaba cualquier colaboración parlamentaria con el actual Gobierno, lo que rompía la estabilidad conseguida con la aprobación de los Presupuestos».

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha aclarado que los votos favorables a la moción de sus nueve diputados «no son un sí de apoyo al PSOE, son de rechazo al PP, a la corrupción del PP» porque considera que es necesario echar a Rajoy del Gobierno para «enterrar» este tipo de comportamientos. Tardà ha asegurado que, pese a que el PSOE ha apoyado la aplicación del artículo 155 en Cataluña y «ha legitimado hoy por hoy la existencia de presos políticos», ERC tiene claro que para Cataluña existen diferencias entre un Gobierno socialista sustentado por Podemos y un Gobierno del PP sustentado por Ciudadanos y prefieren el primero.

Carles Campuzano ha sido el encargado de dar el sí del PDeCAT a la moción. «Desde la discrepancia vamos a apoyar esta moción para poner fin a la etapa de Mariano Rajoy», ha dicho el exconvergente. El portavoz independentista ha deslizado que si Rajoy dimitiera para «abortar» el éxito de la censura sería «un verdadero fraude democrático» que «demostraría que en España la moción de censura es como un chiste». Pero si no lo hace y Sánchez llega a La Moncloa habrá que aprovechar los «meses» que dure su mandato para, tras dos años «inútiles» de legislatura, ponerse a trabajar «en clave de regeneración democrática y recuperación de libertades y derechos» y de afrontar retos económicos y sociales que la sociedad demanda. A su juicio, esta etapa también debería servir para «destensar los climas sociales y políticos» y para no poner las «cosas fáciles a aquellos que sólo saben vivir desde la tensión política». «Hay alguien que hoy tiene en España expectativas electorales porque la tensión política es el único medio en el que es capaz de moverse», ha dicho, en referencia a Ciudadanos y dejando claro que no se cansarán de denunciar sus «políticas reaccionarias». «Esta moción es la expresión de que en España no se puede gobernar contra Cataluña y de que quien lo hace termina perdiendo la confianza de las instituciones y la sociedad en su conjunto», ha enfatizado Campuzano, quien ha agradecido a Sánchez que asuma que lo ocurrido en Cataluña ha provocado «dolor e indignación», algo que «ningún miembro del Gobierno ha sido capaz de hacer».

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha defendido sí también por su «compromiso» con el PSOE, con el que concurrió a las elecciones generales, y porque cree que se trata de una iniciativa «oportuna» y «necesaria». «No sólo porque estamos obligados a cumplir con nuestra responsabilidad, sino porque nos ha parecido oportuna la presentación de esta iniciativa, Nueva Canarias hará honor a su compromiso», ha anunciado, despertando el aplauso de los 84 diputados del PSOE que Quevedo ha agradecido. «No es habitual que me pase esto», ha dicho. Así, ha señalado que «ya había razones sobradas para exigir responsabilidades» y que el hecho que haya sido una sentencia judicial la que haya «desencadenado» la moción debería hacer reflexionar «si la cultura de asunción de responsabilidades no es francamente deficiente» en España.

EH Bildu ha anunciado su voto a favor de la moción del PSOE contra Mariano Rajoy justificándolo por «higiene democrática» y porque sirve para desalojar del Gobierno a un PP que considera «el partido más corrupto de Europa» y al que ha acusado de ser los «carceleros de Euskal Herria» y de actuar «con violencia» en Cataluña. Pese a apoyar a Pedro Sánchez, la portavoz en el Congreso, Marian Beitialarrangoitia, se ha mostrado escéptica con el candidato socialista, al que ha atribuido formar parte «del mismo régimen» que Rajoy. Durante el debate, la diputada abertzale ha avisado al líder del PSOE que no confía en él como presidente del Gobierno y que el rechazo hacia la figura de Mariano Rajoy no se puede interpretar como un apoyo a los socialistas. «Forman parte del mismo régimen que se basa en la imposición y negación», ha reiterado.

Por último, el portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, ha confirmado, «por higiene democrática», su respaldo a la moción de censura encabezada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y ha advertido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que aún está «a tiempo de dimitir» porque su fiesta «terminó». Durante su intervención en el Congreso, Baldoví ha lamentado que Rajoy no haya acudido a la sesión vespertina del debate -«hubiera sido una manera digna de terminar», ha comentado- porque le hubiera gustado despedirse de él. Pero ha supuesto que estará seguramente «recogiendo papeles» o «preparando la mudanza» de La Moncloa. Aunque Rajoy no quiera «levantarse del sillón», el diputado valenciano ha insistido en que su función ha terminado. Lo hizo, ha puntualizado, la semana pasada, cuando la Audiencia Nacional señaló al PP como «una organización delictiva del grupo Correa» y aseguró que el presidente «mintió» en sede judicial.