Apoyo riojano a la unidad de España

Cientos de riojanos participaron ayer en la concentración convocada por Fundación DENAES en la plaza del Ayuntamiento de Logroño en defensa de la unidad del país «bajo el único símbolo que nos une a todos: la bandera de España». Amparados por una convocatoria a nivel estatal, los riojanos han acudido alrededor de las 12.00 horas hasta el Ayuntamiento logroñés portando decenas de banderas y han proliferado diferentes gritos como: '¡España no se vota!' o '¡España, unida, jamás será vencida!'. Todo en un acto que, como ha explicado el coordinador de DENAES, Miguel Ángel Blanco, quiere servir de «apoyo» a los catalanes no independistas así como al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. «Queremos salir a la calle, que vean que nosotros no estamos parados y mostrar nuestro apoyo por la unión de España».

Asimismo, varios ayuntamientos riojanos han colgado grandes banderas de España en sus fachadas.