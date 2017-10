«Apoyaremos medidas para recomponer el orden constitucional» Patxi López, preocupado, en un despacho de la sede del PSE en Bilbao, con un cartel elaborado en los setenta de apoyo a la Constitución. :: borja agudo Opina que los independentistas «no han roto con España, sino con la democracia» y espera que quede «un átomo de 'seny'» Patxi López Secretario de Política Federal del PSOE DAVID GUADILLA BILBAO. Lunes, 9 octubre 2017, 00:32

Como miembro de la ejecutiva federal del PSOE, Patxi López está toda la semana 'de guardia'. Ve poca salidas al callejón en el que está metido el conflicto catalán. No pierde la esperanza de que «alguien» en el soberanismo catalán pise el freno, que quede algún «átomo de 'seny'». Pero se pone en lo peor. No termina de aclarar si el PSOE apoyaría la aplicación del artículo 155. Pero sí define el marco en el que se va a mover su partido: «Apoyaremos medidas para recomponer el orden constitucional y la democracia en Cataluña».

-¿Hay margen para una salida?

-Claro, que el Govern abandone su intención de declarar unilateralmente la independencia, y que cuando vuelva a la legalidad, busquemos una solución política.

-¿Pero lo ve factible?

-Supongo que mucha gente diría: «¿para esto nos han traído hasta aquí?». Pero visto lo que está pasando, la fractura social, la quiebra de la convivencia... espero que quede un último átomo de 'seny'.

-¿En qué medida puede influir la huida de grandes empresas a que se dé un vuelco a la situación?

-Es una pieza que desmonta las mentiras sobre las que estaba construido todo el relato independentista.

-Se habla de una posible solución intermedia que alivie la presión: una especie de declaración de independencia 'en diferido' que abriría un periodo negociador.

-Lo que espero es que no haya declaración de independencia, ni en directo ni en diferido, porque eso no describiría ningún escenario bueno. Espero que se pare esa locura.

-¿Qué pasos habrá que dar si se proclama esa independencia?

-Restablecer el Estado de Derecho, la democracia, la normalidad constitucional, estatutaria...

-¿Y eso cómo se hace?

-Eso primero tiene que decirlo el Gobierno, que es quien maneja los hilos del Estado de Derecho. Cuál es su intención y su hoja de ruta.

-¿Apoyaría el PSOE la aplicación del artículo 155 de la Constitución?

-Apoyaríamos medidas para recomponer esa normalidad constitucional y la democracia en un territorio como Cataluña. Lo que han conseguido los independentistas no es romper con España, sino con la democracia.

-¿Y entre esas medidas, apoyaría la aplicación del 155?

-Sé que me lo va a preguntar por directa, indirecta o perifrástica, y da igual. Es el Gobierno el que tiene que hacer una propuesta.

-Dentro de su partido hay un debate serio sobre qué hacer.

-Lo que hay que hacer es lo mejor para devolver esa normalidad democrática y recuperar el entramado constitucional y democrático.

-¿Y eso pasa por tomar el control de los Mossos?

-Es lo mismo. Insisto, es el Gobierno el que tiene que hacer la propuesta. El PSOE va a estar siempre en la defensa del Estado de Derecho.

-¿Apoyará sin fisuras el PSOE cualquier propuesta del Gobierno?

-Sigue siendo la misma pregunta. Hay que aplicar la legalidad y abrir espacios para la política. El primer llamamiento se lo hacemos a la Generalitat, que nos ha traído hasta aquí por pervertir la democracia. Déjense de este camino al abismo y busquen fórmulas para dar acomodo a la realidad catalana dentro de España.

-¿Qué le pareció el mensaje del Rey?

-Siempre me gusta que haya apelaciones al diálogo.

-Es decir, que lo echó en falta.

-Pues sí.

-¿Cree que todo esto puede acabar con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en prisión?

-Eso lo deciden, en primer lugar, ellos. En un sistema democrático ningún ciudadano puede saltarse alegremente la legalidad sin atenerse a las consecuencias.

-Póngase en el otro caso, que ese átomo de 'seny' existe y no hay una declaración de independencia.

-Pues existe una comisión en el Congreso en la que podemos estar representados todos y que tiene como uno de sus objetivos dar una solución a lo que está pasando en Cataluña.

-¿Sigue pensando el PSOE que la salida es un modelo federal?

-Esa es nuestra propuesta. ¿Que no da respuesta a los independentistas? Seguramente no, pero sí a la gran mayoría de la sociedad catalana. Busquemos los problemas concretos que han ido creando esta burbuja y quizás podamos solventarlos.

-¿Qué le parece todas esas propuestas de mediación que se están poniendo encima de la mesa?

-La mediación la tenemos que hacer los que representamos a la sociedad catalana y española, que para eso nos han elegido. El problema es que en Cataluña ha desaparecido la política desde hace mucho tiempo.

-¿Lamenta la actitud del Gobierno de Rajoy?

-No soy equidistante. La culpa de lo que está pasando la tiene el Govern, que ha roto la democracia. Pero el Gobierno no ha hecho ni una sola propuesta. La ley está muy bien, ¿pero dónde está la propuesta política?

Reprobación

-Pero si la culpa es del Govern, ¿qué sentido tiene reprobar a Soraya Sáenz de Santamaría?

-A mí me gusta ir por pasos. El Govern sacó a la gente para cometer una ilegalidad, cierto, pero luego observamos a un Gobierno de España que nos había dicho que no habría votaciones, urnas, censo... Y lo que contemplamos fue gente votando. Ahí hay un operativo fallido. Fue una imagen de impotencia, de un Gobierno incapaz de garantizar el Estado de Derecho, sobre eso queremos explicaciones.

-¿Qué le parecieron las imágenes de las cargas policiales?

-Se vieron algunos excesos, pero también estamos viendo que algunas escenas no eran reales. 900 heridos, la mujer con todos los dedos rotos... Si esto pasa en Alemania o Francia... Y luego está el papel de los Mossos. Uno tiende a pensar que cuando uno asume un cargo o una profesión pública no se debe al Gobierno de turno, sino a una legislación y a un marco legal que también le protege a uno mismo. Y no vimos eso.

-¿Esa fractura se puede arreglar?

-He visto cosas que me ponen los pelos de punta, he visto adoctrinamientos de niños, el programa del otro día de TV3, eso es fascismo puro.