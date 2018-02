Álvarez dice en el juicio de los ERE que no conocía cómo se gastaba el presupuesto C. CUERDO Martes, 27 febrero 2018, 00:36

sevilla. El fiscal del juicio de los ERE fraudulentos de Andalucía chocó ayer con un muro de datos y tecnicismos hacendísticos. La exministra de Fomento Magdalena Álvarez, acusada de un delito de prevaricación por su gestión en la Consejería de Economía y Hacienda, defendió que su área solo se encargaba de elaborar los presupuestos andaluces con las previsiones de ingresos y las peticiones de cada Consejería, pero «no conocía ni tenía por qué conocer» cómo se pagaban las ayudas a empresas en crisis o las prejubilaciones. Tampoco se enteró, según dijo, de los reparos de la Intervención General al sistema de ayudas.

Pertrechada con una montaña de folios, y con un tono a veces altivo, se empeñó en corregir en varias ocasiones al Ministerio Público para aclarar el papel que jugó al frente de las cuentas andaluzas entre 1994 y 2004. La Fiscalía, que le solicita diez años de inhabilitación, sostiene que Álvarez introdujo el método que agilizaba los pagos y eludía los controles previos, es decir las transferencias de financiación.

La exconsejera, que tuvo que dimitir como vicepresidenta del BEI tras ser imputada, no se movió ni un ápice de la tesis de que ella aprobaba la fórmula de pago, pero eran los responsables de Empleo quienes la gestionaban, por lo que ella no tuvo conocimiento de si fueron «indebidamente ejecutadas». «No sé nada del procedimiento interno de ninguna consejería, no sabía que las ayudas las daba el director general de Empleo y no el consejero. Lo que hubo o dejó de haber ahí, yo no lo sé, porque mi labor terminaba en la fase prelegislativa», advirtió.