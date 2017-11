La CUP se alía con los Piratas pero no suma a Dante Fachín Viernes, 17 noviembre 2017, 00:15

La CUP anunció que ha alcanzado un acuerdo con el partido Piratas de Cataluña para concurrir juntos en las elecciones del próximo 21 de diciembre. Piratas defiende el referéndum del 1-O y la república que, a su juicio, refrendó la gente en esa consulta y apuesta por construir una república desde abajo. Los anticapitalistas, en cambio, no han llegado a un pacto con Albano Dante Fachín, exlíder de Podemos en Cataluña, que se había ofrecido a los antisistema tras romper con la formación morada. Fachín, que ha creado el partido Som Alternativa, aseguró ayer que hará campaña contra el 155 pero no entrará en ninguna lista. La candidatura de la CUP la liderará Carles Riera, diputado cupero en los últimos meses de la legislatura pasada. Los anticapitalistas no permiten a sus dirigentes repetir dos mandatos seguidos, por lo que incorporan caras nuevas, como la escritora Bel Olid.