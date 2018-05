Los alcaldes del cambio se pronuncian Lunes, 21 mayo 2018, 00:32

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no se compraría una casa de 600.00 euros, si bien eludió criticar a Pablo Iglesias e Irene Montero porque se trata de una decisión personal. Colau también mantuvo que la polémica se ha exagerado y recordó que no se ha cometido ningún acto ilegal. El alcalde de La Coruña, Xulio Ferreiro, sostuvo que no es «relevante políticamente» que dos personas se vayan a «vivir a las afueras de Madrid a una casa de tres dormitorios». Ferreiro defendió también el respeto de la vida privada de los políticos.