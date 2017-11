Albiol propone que PP, PSC y Ciudadanos vayan «en la misma dirección» tras el 21-D El líder popular y la ministra Montserrat tuvieron que atender a la prensa en un bar tras ser increpados en Lérida R. C. BARCELONA. Domingo, 12 noviembre 2017, 00:32

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Xavier García Albiol, hizo ayer en Gimenells (Lérida) un llamamiento al PSC y a Ciudadanos (Cs) para que se unan y trabajen junto a su partido «en la misma dirección» tras las elecciones. García Albiol explicó, en un acto para presentar a la cabeza de lista por Lérida el 21-D, Marisa Xandri, que no se trata de un programa conjunto, «sino de unas propuestas mínimas de todos aquellos partidos que defendemos la Constitución», informa Efe.

Para el líder popular en Cataluña, los tres partidos se deben comprometer a no llegar a ningún acuerdo con los independentistas, a no apostar por referendos «ni legales, ni ilegales» y a trabajar «para llevar el cambio a la sociedad catalana». En este sentido, García Albiol celebró que ya no haya en Cataluña un gobierno que «trabaje para un golpe de Estado», así como del cierre de las embajadas catalanas, que tildó de «chiringuitos» que «usaban el independentismo como altavoz mediático».

Asimismo, García Albiol apostó por que sean las sedes empresariales las que vuelvan a Cataluña y no «Puigdemont o Junqueras».

Hasta Gimenells se trasladó también la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, quien abogó por devolver la «normalidad democrática» a Cataluña. «Estamos en el camino de que Cataluña vuelva a ser una tierra de acogida y de riqueza económica», subrayó la ministra.

Durante su visita a Gimenells una cincuentena de personas increpó a Xavier García Albiol y Dolors Montserrat, quienes tuvieronque suspender un acto previsto en la plaza España y atender a los medios en el interior de un bar.

Rajoy, en campaña

Mariano Rajoy, según explicaron fuentes del PP, estará muy presente en la campaña electoral catalana, pero no porque vaya a ir más de lo habitual, sino porque su partido quiere presentarle como el referente y máximo responsable de haber reconducido la situación en Cataluña ante el desafío secesionista.

El presidente del Gobierno viaja hoy a Barcelona para arropar a Xavier García Albiol en su presentación oficial como candidato.