Albert Rivera se descuelga del Pacto por la Justicia Jueves, 8 febrero 2018, 00:35

Ciudadanos se descolgó ayer del Pacto por la Justicia al considerar que no hay voluntad de despolitizarla y, por tanto, no asistirá a ninguna reunión más de la subcomisión sobre la Estrategia Nacional de Justicia, de la que también se retiró Podemos en diciembre pasado. La formación de Albert Rivera ya había amenazado la pasada semana con dar este paso y ayer finalmente la hizo. La decisión la anunció el portavoz de Justicia de Ciudadanos, Ignacio Prendes, al término de la reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Justicia. Para su grupo, explicó, no tiene «ningún sentido» seguir negociando este pacto cuando lo que persiguen el PP y el PSOE «no es un pacto por la Justicia sino contra la Justicia». Prendes negó que con esta decisión Ciudadanos pretenda distanciarse de los populares en un momento de máxima tensión entre ambas fuerzas políticas.