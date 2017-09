El agujero negro de los centros de extranjeros Puerta de acceso al Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras. :: a. carrasco / efe Solo uno de cada cuatro inmigrantes detenidos fue expulsado en 2016, el resto quedó en libertad R. GORRIARÁN MADRID. Lunes, 11 septiembre 2017, 01:00

Los siete Centros de Internamiento de Extranjeros que hay en España se han convertido en un agujero negro. Negro por las condiciones de vida de los inmigrantes retenidos en estas cárceles con nombre camuflado, y negro porque apenas cumplen su función de ser residencia temporal hasta la expulsión. Apenas uno de cada cuatro inmigrantes que ingresaron el año pasado en estos centros fue devuelto a su país de origen, el resto quedó en libertad.

Los CIES de Algeciras, Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia, Las Palmas y Tenerife acogieron el año pasado a 7.597 inmigrantes sin documentos de residencia o que trabajaban sin el permiso correspondiente. Su procedencia es difícil de precisar porque el Ministerio del Interior les identifica en los expedientes de expulsión de acuerdo a la nacionalidad que dice tener el detenido. La respuesta del Gobierno a una pregunta de la senadora de Podemos María Isabel Mora, la colonia más numerosa fue la de Argelia, con 1.551, seguida de la de Costa de Marfil, 1.204; Marruecos, 918; Gambia, 694; Guinea, 669; y Camerún, 491. Cerca de la mitad ingresaron en el CIE de Algeciras, que albergó entre sus paredes a 3.101 extranjeros en 2016, el de Madrid recibió a 1.526, y el resto se situó en cifras menores.

La ley dice que no pueden permanecer más de 60 días ingresados en estas dependencias, plazo en el que debería sustanciarse su expediente de expulsión. Pero no es así. Aunque las cifras de Interior apuntan a que en 2016 el plazo medio de permanencia en ningún caso superó los 30 días, con la excepción de Tenerife, donde fue de 34,2 días, las organizaciones no gubernamentales sostienen que los internamientos son más prolongados bien porque no se soluciona su expulsión, bien porque se eternizan los trámites burocráticos para su liberación. Siendo esa su función primordial, ser residencia provisional hasta la salida de España, solo el 28% de los ingresados fue devuelto a su país en 2016, de acuerdo a las estadísticas gubernamentales, mientras que el 66% quedó libre. Un apreciable retroceso porque en 2015 ingresaron 6.930 inmigrantes en los CIES y el 41% fue devuelto al país del que dijeron proceder; en 2014 entraron 7.340 y el 47% fue deportado.

Los inquilinos de estos centros gestionados por Interior, pero supervisados por una instancia judicial, están retenidos por una mera falta administrativa pero soportan «un régimen en muchos aspectos peor» que la disciplina penitenciaria de las prisiones, según un estudio de las Universidades de Comillas, Barcelona, Valencia, Valladolid y el Servicio Jesuita a Inmigrantes. Aunque los internos solo tienen restringido su «derecho ambulatorio» la realidad es que su régimen se asemeja más a la vida penitenciaria de un país tercermundista. Ventanas con rejas, hacinamiento en habitaciones reducidas y sin luz, puertas cerradas con llaves, carencia de elementos de higiene o de abrigo, falta de equipos deportivos, de actividades culturales, atención médica deficiente, sin asistencia siquiátrica o sicológica, ausencia de intérpretes, vulneración de la intimidad en las comunicaciones, internamientos de menores no acompañados, y un largo etcétera recogido en el estudio citado.

Un boquete por retrete

Pero no solo son informes universitarios o denuncias de organizaciones no gubernamentales, la titular del juzgado de instrucción número uno de Algeciras, Belén Barranco, tras visitar en enero el CIE de esa localidad y su filial de Tarifa requirió en un auto a los responsables una serie de mejoras porque sus instalaciones son «más propias de un régimen carcelario» que de un centro de internamiento temporal. Reclamó, por ejemplo, que se construyan «retretes en las habitaciones en las que ahora los internos orinan y defecan en un boquete en el suelo». El Defensor del Pueblo tiene siempre en sus informes anuales un capítulo dedicado a detallar las deficiencias en los CIES con las consiguientes recomendaciones al Ministerio del Interior para mejorar las condiciones de habitabilidad y «evitar que el extranjero sea sometido al tratamiento propio de los centros penitenciarios», señaló Soledad Becerril en su último informe en febrero pasado.

Pero las denuncias y recomendaciones no surten demasiado efecto. El Ministerio del Interior sostiene que no es para tanto y su anterior titular, Jorge Fernández Díaz, afirmó el 20 de octubre pasado ante la comisión correspondiente del Congreso que existe «una leyenda negra que no se compadece con la realidad».

Los incidentes en los centros, sin embargo, no paran de crecer. En el CIE de Murcia se registraron el año pasado cuatro fugas en las participaron 85 inmigrantes de los que 43 lograron huir; el 17 de agosto del año pasado 18 extranjeros trataron de escapar del centro de internamiento Madrid, 11 fueron capturados por la Policía, y dos meses después 39 se amotinaron en el techo del edificio. El Ayuntamiento de Madrid se ha empeñado en el cierre del CIE de la capital. El equipo de Manuela Carmena presentó al Ministerio del Interior un plan alternativo para la reclusión de los extranjeros sin papeles. «Hay tal nivel de sufrimiento allí dentro que se requería una respuesta de las instituciones», explicó el concejal de Seguridad, Javier Barbero.