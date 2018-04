Aguirre y González no se mojan por el PP nacional

Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González negaron ayer en el Congreso haber conocido o tomado parte en las campañas para financiar de manera irregular al PP madrileño. Ante la comisión de investigación sobre las cuentas del partido, no obstante, ambos expresidentes se negaron a poner la mano en el fuego sobre lo que se hacía en la sede nacional de la calle Génova de Madrid. Es más, ambos lanzaron en el Congreso insinuaciones de que quizás se hacían cosas extrañas en la dirección nacional.

El más claro fue González, el principal imputado en la 'trama Lezo' que investiga la corrupción en el Canal de Isabel II. Negó que el PP usara las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid para financiarse de forma irregular, pero, sin embargo, se dedicó a dibujar sombras de duda sobre el extesorero del PP Álvaro Lapuerta. Dijo que «nunca», al menos en la época que el fue jefe del Ejecutivo, el Gobierno regional recibió «presiones» o cualquier tipo de indicación por parte de la «dirección» de su partido para contratar con determinados empresarios. No obstante, confesó que le sorprendió el «interés» de Lapuerta en las adjudicaciones que se hacían desde la Comunidad de Madrid.

Según el compareciente, el extesorero se dedicaba a llamar a las consejerías para conocer las adjudicaciones. «Me pareció extraño. No era una práctica normal. No debía ser un sistema normal de funcionamiento», admitió, sin llegar a implicar directamente a Lapuerta en algo ilegal.

Aguirre, por su parte, también dio una de cal (para defenderse) y otra de arena (para dejar en entredicho las decisiones de la dirección nacional). «No he entrado jamás en temas de financiación del partido», dijo presentándose como una verdadera ignorante de las cuentas de su formación. «Nadie me dijo nada. Yo no despachaba ni con el contable ni con el tesorero. De los temas de financiación no me ocupaba», insistió antes de dejar claro que Beltrán Gutiérrez, el gerente señalado judicialmente por las adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones, fue nombrado por la dirección nacional del partido y no discutió esa decisión.