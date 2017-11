Un acusado de alabar a ETA en Facebook dice que alguien accedió a su cuenta El acusado, en la Audiencia Nacional. / Efe Se enfrenta a una petición de un año y 8 meses de cárcel por un delito de enaltecimiento de terrorismo y de humillación a las víctimas EFE Madrid Jueves, 30 noviembre 2017, 13:33

Un acusado de alabar en Facebook a la banda terrorista ETA y a sus miembros, entre ellos al secuestrador de Ortega Lara, de quien presuntamente llegó a decir que mereció su cautiverio, ha negado este jueves la autoría de estos mensajes, que fueron publicados según él por alguien que accedió a su cuenta. Así lo ha asegurado Jorge C.C durante su juicio -que ha quedado visto para sentencia- en la Audiencia Nacional, en el que se enfrenta a un año y 8 meses de cárcel por un delito enaltecimiento de terrorismo y de humillación a las víctimas.

"No he cometido ningún delito, pero sí he cometido el error de creerme el artículo 20 de la Constitución, en el que se garantiza el derecho a la libertad de expresión", ha tratado de defenderse el acusado, a quien el juez Alfonso Guevara ha advertido de que no utilizara su último turno de palabra para hacer un "mitin".

También ha reprochado en su intervención que "un fiscal no puede meterse en la cabeza de nadie cuando se comparte algo" en redes sociales, al estar acusado también de compartir documentos relacionados con ETA y que es lo único que ha admitido haber hecho.

'Operación Araña'

El juicio se enmarca en una de las cuatro fases de la investigación de la Guardia Civil, denominada "Operación Araña", contra el enaltecimiento del terrorismo en redes sociales en cuyo marco fue detenido el acusado en 2014 en Navarra. En este caso, las publicaciones analizadas están fechadas entre 2012 y 2014, y en ellas reivindica la vuelta de los presos de ETA y la expulsión de la Policía y la Guardia Civil del País Vasco, lanza vivas a la kale borroka y recuerda a miembros de la banda fallecidos o presos y celebra también sus excarcelaciones.

En agosto de 2012, en plena polémica por la puesta en libertad del etarra Uribetxebarria Bolinaga por padecer un cáncer, del que murió dos años después, le dedicó unas palabras de apoyo y afirmó que su víctima, José Antonio Ortega Lara, fue secuestrado porque "se lo merecía". Ha sido en referencia a estos mensajes cuando ha negado que los escribiera él, ya que considera que alguien entró en su cuenta, aunque sí ha reconocido que compartió mensajes sobre miembros de ETA encarcelados porque es periodista y pretendía "generar debate".

El fiscal, que ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, ha considerado probado que es el autor de los mensajes y que existe "incitación, aunque sea indirecta". "ETA no está extinguida, tiene sus dirigentes, su aparato, y ese caldo de cultivo no es indiferente para una expresión. Hay un riesgo, aunque sea abstracto", ha subrayado el fiscal, quien ha añadido que la profesión de periodista del acusado "no justifica" la publicación de los mensajes. Una tesis que no ha compartido la defensa del acusado, quien pide su absolución porque no considera "incitación" esos mensajes "ni existe riesgo de que puedan cometerse actos terroristas".