«Un acuerdo similar al Concierto vasco en absoluto llegaría tarde» Alberich defiende que hay una mayoría de catalanes que apuesta por la reforma y no la ruptura ALBERTO SURIO BARCELONA. Domingo, 24 septiembre 2017, 00:42

-'España nos roba'. Aquella frase hizo mucho daño...

-Aquella frase es injusta, pero ciertamente caló. Yo no legitimo la frase en absoluto, pero hay que decir que nadie en España se molestó de verdad en analizar el problema del déficit fiscal que sufre Cataluña, un problema complejo. Solo he leído artículos a Antoni Zabalza, secretario de Estado de Hacienda con Felipe González, y del exministro Josep Borrell. No recuerdo ningún mensaje explicando a los ciudadanos de Cataluña la realidad fiscal.

-Algunos sectores creen que la oferta de nuevo pacto fiscal que pudo servir en un momento determinado ya es insuficiente...

-En absoluto. La sociedad catalana lo apoyaría. De verdad, las encuestas del CIS catalán sitúan la relación de fuerzas con un 50% que apostaría por un buen encaje en España. Tendremos que acostumbrarnos a que haya ruido, pero tenemos que trabajar ese encaje.

-¿No llega demasiado tarde?

-No. Lo que la mayoría quiere es un cambio en el 'statu quo', no una ruptura. Solo la mitad de los que dicen que apoyan la independencia piensa que realmente es viable. La mayoría de las encuestas que se han hecho demuestran que un 50% defendería una tercera vía, frente a un 30% la independencia y un 20% el 'statu quo'. Y esto se ha mantenido estable a largo de toda la crisis. Las encuestas demuestran una compatibilidad amplia entre la identidad catalana y la española. Y que hay una mayoría de catalanes que apuesta por la reforma, no por la ruptura. Hay margen. Todavía se está a tiempo para buscar un arreglo y, si se gestiona bien, para encontrar una solución que no sea traumática. Quizá nos tengan que ayudar los vascos.

-O sea,¿ no es pesimista?

-No. Estoy acostumbrado desde pequeño a la dificultad. Estoy apesadumbrado por la situación y me siento triste. Pero saldremos adelante. Seguro.

-¿Hay independentistas en el Cercle de Economía?

-Sí que hay. Y tengo buenos amigos. En el Cercle hay 1.300 socios y hay muchas orientaciones ideológicas. Hay independentistas, lo que se llama unionistas y otros que apuestan por la 'tercera vía', entre los que me incluyo.