El abogado de Puigdemont cuestiona el viaje a Copenhague

El viaje que Carles Puigdemont realizará mañana a Copenhague para participar en un debate sobre Cataluña y la UE en la universidad de la capital danesa no convence al abogado del expresidente de la Generalitat, consciente de la delicada situación procesal de su cliente.

Jaume Alonso-Cuevillas teme que una nueva orden de detención europea pudiera suponer un nuevo obstáculo para la investidura del exjefe del Ejecutivo, ya de por sí cargada de incógnitas, por lo que se plantea incluso que Puigdemont no se desplace a Copenhague, según expresó en el canal 8TV. «Tengo elementos sólidos para creer que Dinamarca no concedería una extradición, pero estamos valorando los 'tempos' porque mientras se tramita una orden de detención podría coincidir con la investidura y Puigdemont no podría decidir libremente si quiere volver o no», afirmó el letrado.

El expresidente de la Generalitat ya participó el pasado 7 de enero en una conferencia convocada por organizaciones independentistas en Montpellier. En un primer momento, desde Junts per Catalunya dieron a entender que el expresidente de la Generalitat se desplazaría a la ciudad francesa, pero al final su intervención fue por videoconferencia. La Universidad de Copenhague y la diputada neoconvergente Elsa Artadi confirmaron el viernes el viaje de Puigdemont a la capital nórdica, el que sería su primer desplazamiento fuera de Bruselas desde su huida a la capital comunitaria el pasado 30 de octubre. Su abogado, no obstante, no las tiene todas consigo, por el hecho de que una euroorden se puede activar, a su juicio, «en cuestión de horas».

La justicia española dictó una orden de detención europea contra Puigdemont, pero tuvo que retirarla y ceñirla solo a territorio español para evitar que la justicia belga pudiera reducir los delitos que le imputa el Supremo.