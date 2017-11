El abogado del pederasta de Ciudad Lineal acusa a Fernández Díaz de «contaminar al tribunal» Antonio Ortiz durante el juicio. / Efe La defensa de Antonio Ortiz acusa al exministro del Interior de permitir la «publicación de fotos suyas nada más ser detenido y atribuirle los hechos» EFE Madrid Miércoles, 29 noviembre 2017, 13:34

El abogado del pederasta de Ciudad Lineal ha acusado hoy en el Tribunal Supremo (TS) al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz de "contaminar al tribunal", por permitir la publicación de fotografías nada más ser detenido y no respetar la presunción de inocencia al atribuirle los hechos.

Lo ha hecho en la vista pública que se ha celebrado ante la Sala de lo Penal para revisar el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que condenó a Antonio Ángel Ortiz a 70 años y seis meses de prisión por secuestrar y agredir sexualmente a cuatro menores de entre 5 y 9 años, entre septiembre de 2013 y agosto de 2014 en Madrid.

En su intervención, el letrado Cristóbal Sitjar ha cargado duramente contra el exministro Fernández Díaz por afirmar, en una multitudinaria rueda de prensa tras ser detenido Ortiz, que se había demostrado la participación del arrestado en cinco hechos consumados, lo que iba contra su presunción de inocencia y en un momento en que se había declarado el secreto de las actuaciones.

"El tribunal está contaminado por la rueda de prensa del ministro y la difusión de las fotos", ha dicho el letrado que ha recordado que "escasos minutos después" de terminar la comparecencia "empezaron a aparecer fotografías de Antonio hasta en la sopa".

Tanto es así que en aquel momento, ha añadido, ya "le conocía todo el mundo" y eso "afecta a toda la investigación", en particular a las posteriores ruedas de reconocimiento de las menores porque "las posibilidades de haber visto esas imágenes en la televisión son más que evidentes" y eso que "un policía llamó a las familias para que evitaran ver la TV".

"Eso no se puede hacer", ha aseverado el abogado, que ha asegurado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos prohíbe esa difusión.

Nulidad de los registros

Del mismo modo, el letrado ha insistido en la nulidad de registro realizado el 25 de septiembre de 2014 en el piso de la madrileña calle de Santa Virgilia, conocido como el "piso de los horrores", pues sostiene que se realizó sin la presencia del detenido violando su derecho a la defensa, ni del letrado de la Administración de Justicia, porque los policías no les permitieron el acceso.

También ha puesto en duda la cadena de custodia de las prendas de las menores que contenían ADN del acusado y hasta ha cargado contra los médicos forenses porque "no reúnen la capacitación para interpretar el ADN", cuyos análisis, ha asegurado, no sirven para identificar al condenado ya que solo habla de "una familia genérica" que corresponde a la de Ortiz, pero no apunta directamente a él.

Otro de los 14 puntos que ha desgranado en su exposición apunta a los errores en las descripciones físicas que daban las niñas sobre Ortiz y los coches en los que se subieron, y también a los hallazgos de restos biológicos en los registros que, en su opinión, no podían estar allí.

Del mismo modo, ha aludido a todas las pruebas que le fueron denegadas por el tribunal, si bien el fiscal ha defendido que eso es un planteamiento "erróneo" ya que "las pruebas que se pretendían incorporar eran diligencias de investigación cuestionando la actuación de los policías".

En esta línea, ha tachado de "intolerable" que "la defensa insinúe que hubo un montaje policial" cuando las pruebas practicadas sobre las prendas de las menores hallaron ADN del acusado.