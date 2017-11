El abogado de Junqueras recurrirá el encarcelamiento

Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y de cuatro exconsejeros, anunció ayer que recurrirá la orden de ingreso en prisión preventiva. Aduce que hubo falta de motivación dado que la juez Carmen Lamela tenía la decisión «tomada de antemano» con independencia de lo que dijeran los acusados. Ni siquiera la fuga de Carles Puigdemont, por más que la mencionara la juez en su auto de prisión, fue un elemento que influyera.

Esa indiferencia, agregó el abogado, se pudo comprobar en los interrogatorios porque la instructora, a su entender, no prestaba atención y se dedicaba a observar su móvil. Los fiscales no andaban con el teléfono, pero miraban «hacia abajo», una actitud que, según su versión, denota que no tenía interés en escuchar. Una falta de garantías que Van den Eynden llevará, si es necesario, a instancias internacionales, «entonces -subrayó- empezarán a cambiar las tornas».

El letrado denunció que la actitud de Lamela fue distinta a la del instructor del Supremo, Pablo Llarena, que concedió un aplazamiento de una semana para preparar mejor la defensa de los acusados. Van den Eynde es el abogado también de la presidente del Parlament, Carme Forcadell, y la secretaria de la Mesa Anna Simó, cuyo caso se sustancia en el alto tribunal. El defensor explicó que la misma solicitud de postergación para evitar la indefensión de los acusados se había presentado el día anterior en la Audiencia Nacional, pero la juez, según el relato del abogado, dijo no tener constancia.

Van den Eynden apuntó que ante este trato diferenciado las defensas de los acusados van a intentar que toda la causa sea asumida por el Supremo, que es «una jurisdicción más garantista» que la Audiencia Nacional.

También denunció, pero sin concretar a qué se refería, que las condiciones del traslado de Junqueras y sus defendidos al centro penitenciario de Estremera «no fueron las adecuadas», aunque precisó que no hubo incidencias «muy graves» y no planteará acciones judiciales.