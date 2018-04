Sánchez: «Rivera corre el riesgo de pasar a ser un encubridor de la corrupción» Albert Rivera. / Efe «Apoyar a Cifuentes es apoyar la mentira», asegura el líder de los socialistas, que ha argumentado que lo que busca su partido con la moción de censura es restituir la normalidad PAULA DE LAS HERAS Madrid Viernes, 6 abril 2018, 12:43

Pedro Sánchez ha elevado hoy la presión sobre Ciudadanos para que se sume a la moción de censura que encabeza el portavoz de su partido en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, contra Cristina Cifuentes. «Rivera corre el riesgo de pasar de ser un supuesto regenerador a un encubridor de la corrupción del PP», ha advertido.

La formación liberal -que suscribió con Cifuentes un pacto de investidura en el que, entre otras cosas, se exige apartar del cargo a aquel que falsee su currículum- sostiene que antes de forzar la caída de la presidenta de Madrid hay que tener claro qué ocurrió con su máster, para lo que reclama la creación de una comisión de investigación porque hasta la fecha solo hay «informaciones periodísticas».

Después de que la propia Universidad Rey Juan Carlos elevara ayer a la fiscalía el resultado de sus investigaciones al apreciar indicios de delito y una vez ha trascendido que él acta del tribunal que examinó a la dirigente popular de su trabajo de fin de máster fue falsificada, los socialistas creen que no hay mucho más que esperar. «Apoyar a Cifuentes -ha dicho Sánchez en La 1- es apoyar la mentira».

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha argumentado que lo que busca su partido no es el poder ni repartirse sillones con nadie, como reprocha Ciudadanos, sino restituir la normalidad. «Es una moción por la dignidad de las instituciones públicas madrileñas que están siendo dañadas, por la dignidad de la presidencia, de la Comunidad de Madrid y de la Universidad».

Por su parte, Albert Rivera sostiene que pedirá la dimisión de Cifuentes, «si se demuestra que ha cometido un delito». En un acto público en León organizado por el diario digital Leonoticias, Rivera ha añadido que, además, podría tratarse de un caso de corrupción en la universidad. «Este caso no solo afecta al currículo de una persona, sino cómo esta persona puede haber utilizado a la universidad mediante tráfico de influencias para conseguir que le den algo que no tiene», ha puntualizado. Por tanto, ha pedido que se ponga el foco en lo que está pasando en una universidad pública financiada por la Comunidad de Madrid.

«Lo que nosotros queremos es investigar inmediatamente lo que ha pasado y le pedimos al PSOE y a Podemos que nos pongamos de acuerdo, aunque sea solo en esto, para constituir una comisión de investigación exprés y urgente», ha recalcado el líder de Ciudadanos. Ha precisado que no se necesita mucho tiempo para aclarar lo sucedido porque solo tienen que declarar «ocho o diez» personas: «el rector, la directora del máster, las profesoras que supuestamente había firmado y dicen que no han firmado, la funcionaria, y los estudiantes que dicen que no han visto en su vida a Cristina Cifuentes».

«En dos semanas se puede resolver esto y saber la verdad, pero como no sabremos la verdad es tirándonos a la cara opiniones, documentos supuestamente oficiales o informaciones periodísticas», ha agregado. Rivera ha valorado que haya sido el periodismo el que haya levantado este caso, pero ha precisado que esa información periodística «ahora tiene que tener estar avalada por una información política y otra judicial». «Hay que investigar el caso Cifuentes, que es lo mismo que el caso Universidad Rey Juan Carlos, y hay que hacerlo rápido», ha remarcado.

No obstante, ha precisado que «derrocar» el Gobierno de una comunidad autónoma «tiene que estar justificado» y ha pedido actuar de forma «rigurosa». «Quienes han aguantado en el escaño hasta el último día a sus imputados por corrupción ahora tienen la prisa que no tenían con sus casos», ha advertido.