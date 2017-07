Muere atropellado un guardia civil en una autovía en Madrid

Un guardia civil de Tráfico ha muerto hoy atropellado en la autovía A-1 (Madrid-Burgos), según ha informado el instituto armado.

El arrollamiento se ha producido a las 10.10 horas en el kilómetro 20,700 de esa autovía y el agente fallecido, identificado como Cayetano D.D., natural de Valdemoro, tenía 40 años.

El agente había parado a un vehículo en ese punto para pedirle la documentación cuando, por causas que aún se desconocen, una furgoneta le ha arrollado en el carril más cercano al arcén.

La velocidad de la furgoneta ha desplazado varios metros el cuerpo del agente, que ha fallecido en el acto consecuencia de los múltiples traumatismos. Hasta el lugar ha acudido una ambulancia del Summa, que ha intentado reanimar al agente, aunque finalmente sólo han podido confirmar el fallecimiento.

También se han acercado varios coches de la Guardia Civil, que han practicado las pruebas de alcoholemia y drogas al conductor de la furgoneta, que han dado negativo, según ha indicado a Europa Press una testigo del siniestro. El conductor se encontraba en estado de shock.

El conductor asegura que «no le vio»

El conductor del pequeño camión que ha arrollado esta mañana al guardia civil de la A-1 ha asegurado que no vio al agente antes de atropellarle, ha informado a Europa Press un testigo del suceso.

"No le vi. Llevo 18 años conduciendo y esto no me ha pasado nunca", ha dicho fuertemente conmocionado a los agentes el conductor del pequeño camión que embistió al funcionario. Se trata de un cristalero madrileño de unos 50 años que hoy transportaba varias láminas y otro tipo de material para su trabajo.

La Benemérita, así como otros Cuerpos policiales y la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha mostrado sus condolencias a la familia del agente por Twitter.