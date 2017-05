SOSPECHAS INCIERTAS

Nada mejor que las informaciones confidenciales para que las conozca todo el mundo. El secreto ha muerto, pero Donald Trump tiene larga vida por delante y sobre todo por los lados. El hombre que es, teóricamente, el más influyente del mundo aseguró que tiene absoluto derecho a compartir con Rusia hechos relacionados con el terrorismo y la seguridad aérea. Hace aproximadamente un mes, el del pelo amarillo despidió de manera fulminante al director del FBI, que a muchos nos suena a película policial donde los malos se disfrazan de buenos y los buenos no tienen necesidad de disfrazarse porque se les nota su maldad. La amistad con Rusia, sin llegar a ser íntima, es fructífera y al expulsado James Comey, que estaba investigando, le han dicho que no investigue más. Todos profesan las doctrinas de aquel panteísta glorioso que fue Walt Whitman, que no quería ser ni inquisidor ni reprobador y se conformaba con regar las raíces de todo lo que hubiera nacido. Por desgracia, ahora tiembla la tierra y las plantas no pueden echar raíces.

La nueva tormenta política en Estados Unidos hace que nadie se fíe del presidente. Es sospechoso, incluso de no infundir sospechas, pero muchos de sus votantes temen que haya entregado 'información secreta' sobre las actividades del grupo terrorista ISIS, intercambiándolas con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Seguéi Lavrov. Para entender de política internacional da lo mismo leer el 'Marca', porque se saca en claro lo mismo y se aburre uno mucho menos estando pendiente del Madrid y del Barcelona que de Rusia y de Estados Unidos. Somos analfabetos bien informados. Nos enteramos de todo menos de lo que más nos importa, que eso sólo se sabe luego, si es que se sabe. Las mentiras a medias también son la mitad de verdades.