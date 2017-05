Sánchez no descarta una moción de censura pero no apoyará la de Iglesias

El ex secretario general del PSOE y candidato a volver al puesto, Pedro Sánchez, ha insistido este martes en que él no descarta una moción de censura contra Mariano Rajoy, pero no ha advertido de que no va a "estar en ninguna moción de censura que sea fallida" y no va a "apoyar la moción de censura liderada por Pablo Iglesias porque quien lidera la oposición es el PSOE".

Según ha dicho, "a partir de ahí" no descarta "nada" porque considera que "la situación es muy grave" y "la condición necesaria para regenerar la vida democrática" es que Rajoy se marche.

En una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, ha avisado a Podemos de que una moción de censura "es cuestión de números, no de montar números", y que el partido morado sabe que "no hay mayoría alternativa al Gobierno de Rajoy". "No podemos añadir frustración a millones de progresistas que quieren entendimiento entre las distintas fuerzas del cambio", ha proseguido.

Por eso, ha remarcado que una moción de censura "hay que trabajarla con diálogo" y no "anunciarla antes, a sabiendas de que se va a perder". Sánchez, que ha aprovechado para recordar que si gobierna Rajoy es en parte porque Podemos no le dio su voto al PSOE en marzo de 2016, ha pedido a Iglesias que, si de verdad quiere hacer prosperar la moción, hable con el resto de partidos, con Ciudadanos y con el PNV.

Según ha dicho, le sorprende que Podemos no haya hablado con ningún otro partido y solo se haya dirigido al PSOE, "quizá para meterle el dedo en el ojo o para hacer ver que son ellos la real oposición y no nosotros".

En cualquier caso, Sánchez considera que el PP tiene que asumir responsabilidad, en la persona de Rajoy, por todos los casos de corrupción, que a su juicio conforman todos el "caso PP". Para eso, si gana las primarias, primero exigirá su dimisión y, si no asume su responsabilidad, hablará con las demás fuerzas políticas para ver qué se puede hacer.

Así, ha dejado claro que él no descarta una moción de censura: "Yo no descarto nada, en política no hay que descartar nada, pero en primer lugar hay que señalar la responsabilidad del PP". De hecho, ha aprovechado para afear a Rajoy que se refiera a los casos de corrupción con un tono que "parece que le resbala, que no lo vive en primera persona", porque está dando "una sensación de impunidad" ante la gente que, además es la que está "sufriendo por su política de recortes y de austeridad".