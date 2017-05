Díaz y Sánchez, «compañeros» irreconciliables

Se llaman «compañeros» pero si algo evidenció ayer el debate de las primarias socialistas es que entre Pedro Sánchez y Susana Díaz no hay reconciliación posible. Los dos prometieron un diálogo de «guante blanco» y es cierto que no hubo insultos ni juego sucio pero sí un combate cuerpo a cuerpo en el que Patxi López tuvo la habilidad de evitar ser engullido. El exlehendakari abrió su espacio desde el centro del escenario y sacó la cabeza entre los directos que, sin remilgos, se lanzaban de un lado al otro de la sala Ramón Rubial -la de los comités federales- sus oponentes. El problema del dirigente vasco es que corre el riesgo de ser visto como mero árbitro y ya se sabe que el árbitro nunca gana.

No hubo, por lo demás, sorpresas. Los equipos de los dos principales aspirantes a liderar el PSOE habían dejado claro que no esperaban mover voto. Y al salir de Ferraz se ratificaron en sus predicciones. Ni Sánchez ni Díaz brillaron pero tampoco cometieron errores garrafales que es lo que, según los expertos, puede provocar un giro de los acontecimientos cuando los votantes están tan decantados como parecen estarlo en esta ocasión. Los de López, en cambio, se mostraron algo más exultantes. Creen que su intervención sí ha servido para «despertar» a buena parte de la militancia.

Lo cierto es que desde las filas del 'sanchismo' se tardó poco en hacerse circular un montaje fotográfico que pinta al diputado vizcaíno, el más relegado en intención de voto según los avales, como «el guardaespaldas» de Susana Díaz, el Kevin Costner que protege del peligro a una a Whitney Houston andaluza aupándola en sus brazos. Un modo de alentar la idea de que votarle a él es hacerlo por la presidenta de la Junta de Andalucía y provocar un fuga de votos entre sus simpatizantes a favor del exlíder.

Batalla por el relato

El propio Sánchez intentó algo similar durante el debate. La clásica apelación al voto útil. «Tu proyecto es nuestro proyecto, Patxi», dijo tras recordar que ha incluido las principales propuestas del exlehendakari en su programa; sobre todo, en lo que se refiere al modelo de partido. «Me parece muy bien, Pedro, que si no tienes ideas cogieras las mías, pero no se trata sólo de eso». Hubo así, entre ambos, algunos dardos significativos. Pero nada comparable a los que se arrojaron entre los otros dos, ya enemigos íntimos. Una batalla a cara de perro por el relato.

El exsecretario general reprochó a la presidenta andaluza que, apenas dos meses después haber sido elegido, ya le declarara la guerra. Y como prueba blandió el titular de una entrevista que le realizó 'El País' el 18 de octubre: «Pedro Sánchez tiene una estrategia y yo otra»; recuperó otra crónica de 'El Mundo' previa a las autonómicas en la que se apuntaba que el PSOE andaluz pediría una gestora si había «batacazo electoral» o recordó que fue «el último» en enterarse de que ella adelantaba sus elecciones. Díaz replicó: «Tu problema no soy yo, Pedro. Si lo hubiera sido yo se habría acabado hace mucho tiempo. De tu ejecutiva sólo te apoyan siete personas; no tienes a ninguno de tus portavoces; Zapatero ya no se fía de ti, Felipe González piensa que lo has engañado... Deberías hacértelo ver».

Si, como cabía esperar, el exsecretario general trató de cabalgar todo el debate a lomos de la abstención en la investidura de Mariano Rajoy «sin atender a lo que reclamaban los militantes en las asambleas locales», la favorita de la vieja guardia, de la mayoría de los presidentes autonómicos y de parte de la militancia puso todo su empeño en dejar claro que Sánchez no defiende a nadie más que a sí mismo. «Tú no quisiste preguntar por una posición sobre el Gobierno -dijo para recordar que en el crucial comité federal del 1 de octubre no se votó qué hacer en la investidura sino si celebrar o no un congreso extraordinario en 20 días-, quisiste preguntar por ti».

«La decisión de la abstención -añadió- fue muy difícil y dolorosa pero la raíz del problema son los 85 escaños que sacamos». Y, entre ambos, la advertencia de López: «Aquí solo hay dos opciones, es verdad, pero no son las que planteáis. Porque no se trata de poner el 'izquiermómetro' (todos estamos en la izquierda); ni de tener un PSOE ganador (todos queremos ganar). Se trata de estar unidos para ganar a la derecha desde la izquierda o seguir divididos para perder todos desde no se sabe dónde».

Coherencia

Díaz y Sánchez también se enzarzaron a cuenta del concepto de «nación» aplicable a comunidades como Cataluña, el País Vasco o Galicia y de la relación con Podemos. Y fue en ese bloque en el que a Díaz se le escapó una de las perlas del debate: «No mientas, cariño», le espetó cuando él apuntó que, pese a sus reproches, también ella aceptó en el pasado que España es una nación de naciones. La discusión dio pie a otro asunto clave de la campaña, los vaivenes que ha dado Sánchez en asuntos como ese desde que fue elegido líder del partido en 2014 hasta hoy.

El dirigente madrileño alega que su «coherencia» quedó demostrada el día que decidió ir «al paro» por mantener el no a Rajoy. E incluso se encaró con López: «Si creías que había que abstenerse, podías haber dimitido», le dijo. «Ser coherente con el PSOE -replicó el veterano político- es también aceptar sus decisiones colectivas, si no seríamos un movimiento anárquico y perderíamos legitimidad. Yo perdí y asumí la votación del Comité Federal».

Podemos y Ciudadanos

La presidenta andaluza trató además de rebatir la idea de que la abstención haya supuesto que el PSOE se ha «derechizado» y defendió que tanto ella como los líderes territoriales que la apoyan están llevando a cabo políticas de izquierda para restituir derechos recortados en la pasada legislatura por el PP. «Son todas comunidades autónomas en las que hemos sido segundos -recordó Sánchez para rebatir el discurso del PSOE «ganador» al que apela Díaz-. Me gustaría saber si Susana opta por la vía de entenderse con Podemos, como el alcalde de Sevilla, o con Ciudadanos como ha hecho en su Gobierno. O es que todo depende de quién lo proponga».

Frente a la referencia de Sánchez a las encuestas que lo sitúan ahora como el favorito de los votantes socialistas, mientras que Díaz tendría más apoyo entre quienes votaron al PP, ella replicó: «El PP puede ser tóxico y dañino, pero tontos no son, y saben que les conviene un candidato al que cada vez que se ha presentado le ha sacado una ventaja mayor». A eso añadió una promesa, que contiene una pulla: «Si el PSOE no remonta electoralmente, me iré sin hacer ruido y sin fracturar el partido».