Cospedal denuncia que Podemos «no ha defendido los derechos de los venezolanos»

La secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha denunciado este sábado el "golpe de Estado" que cree que ha habido en Venezuela con la asunción por parte del Tribunal Supremo de las competencias del Parlamento, así como el silencio de Podemos ante este hecho.

Cospedal ha defendido los derechos de los "hermanos" de Venezuela y ha reprochado la actitud de Podemos en su intervención en el XIII Congreso del PP de Castilla y León. "En Venezuela acaban de dar prácticamente un golpe de Estado. Esto es lo que ha habido en Venezuela, un golpe de Estado, anulando el principio de división de poderes y el orden constitucional", ha comentado.

Y frente a ello ha lamentado, en referencia a Pablo Iglesias y otros dirigentes de su partido, que a algunos que se pasan el día hablando, no se les ha oído decir nada de lo que ha ocurrido esta semana en el país latinoamericano.

"Estos que están en el Parlamento español y que se les llena la boca hablando de libertad, no han salido a defender los derechos de los venezolanos", les ha reprochado. Frente a tal actitud, ha dicho que el PP apoya en todos los sitios, ya sea en España o en Venezuela, los derechos que implica vivir en un Estado democrático. "Políticos que tienen como ejemplo el régimen venezolano, aquí nos las queremos, y políticas como las del régimen de Venezuela, tampoco", ha añadido.

«Una democracia vigorosa»

El embajador de Venezuela en España, Mario Icea, ha afirmado por su parte que en su país "no hay ninguna dictadura ni nada que se le parezca", sino que "hay una democracia vigorosa, que está, con sus instrumentos constitucionales, enfrentando los problemas que ha generado la crisis del capitalismo".

En este sentido, y en declaraciones a los periodistas, Icea ha subrayado que en Venezuela "no está disuelta la Asamblea Nacional, ni ningún otro poder público", y a ello se suma que "hay libertad de expresión y libertad política", pues "funcionan todos los partidos, de oposición y de gobierno", y "entran y salen del país los líderes de la oposición", haciendo declaraciones a los medios de comunicación libremente.

Icea, quien en Córdoba ha participado en la XX Fiesta del PCA junto al secretario general del PCE, José Luis Centella, ha afirmado que lo que está ocurriendo en Venezuela es que, "desde la Asamblea Nacional se intenta subvertir todo el orden constitucional", tras haber logrado previamente "la oposición un triunfo transitorio" en las elecciones, aclarando en este punto el embajador que "en Venezuela el sistema no es parlamentario", ya que "el sistema de gobierno es presidencialista".

Además, según ha detallado, "hay cinco poderes públicos", empezando por "el poder ejecutivo, que lo ejerce el presidente de la República, que es jefe del Estado y del Gobierno", y también están "el poder legislativo, que al igual que el judicial, el poder ciudadano y el electoral, tienen que cooperar, por mandato constitucional, a los fines del Estado".

En consecuencia, ha argumentado que "no puede el poder legislativo sustituir al ejecutivo"; pero, aun así, "se ha intentado desde la Asamblea Nacional destituir al presidente de la República o forzarlo a la renuncia", a la vez que han promovido "iniciativas no constitucionales" y, "ante esos intentos", según ha criticado el embajador, "no se ha oído la voz de la OEA (Organización de Estados Americanos) reclamando respeto para la institucionalidad democrática de Venezuela".

Invisibilizar logros

Ello ha ocurrido en el marco de una "larguísima campaña para invisibilizar los logros de la Revolución Bolivariana y de los Países del Alba", y se ha intentado transmitir la imagen de que Venezuela vive "una especie de crisis humanitaria", cuando lo cierto es que "en Venezuela hay dificultades económicas, pero no se está muriendo de hambre la población ni hay una crisis humanitaria".

Es más, en Venezuela hay "una democracia que funciona, no está disuelto ningún poder público" y, según ha destacado Icea, en su país "solo hay la preservación del orden constitucional frente a la amenaza evidente de una conjura internacional, que se ha arreciado" ahora y que "intenta despedazar al Alba", mientras que en Venezuela se lucha por "preservar una democracia participativa, y un modelo que es una referencia mundial, el de la Revolución Bolivariana".

A la pregunta de si cree posible un estallido de la violencia en Venezuela, Icea ha señalado que, "en contradicción con las matrices que se tratan de proyectar, el país está en calma, a pesar del reiterado" llamamiento "de sectores de la oposición a incendiar el país, como hizo Leopoldo López en 2014", buscando, también "hoy, ir a la calle, incendiar" y hacer "terrorismo de calle, hasta que el Gobierno caiga".

Respecto a la postura del Gobierno de España ante la situación de Venezuela, Icea ha destacado que la posición de su país pasa siempre por hacer un llamamiento "al respeto a la soberanía" y, en este sentido, "el presidente Maduro" siempre ha dicho "que quiere las mejores relaciones con todos los países del mundo, pero con un clima de respeto a la soberanía y a un principio básico, el de la no injerencia", lo que significa, en este caso, que "los venezolanos resuelven sus asuntos con sus instituciones, con sus leyes y con su constitución", la cual "fue aprobada en referéndum por todo el pueblo".