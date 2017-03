Twitter se llena de chistes sobre Carrero Blanco en solidaridad con Cassandra

Cassandra Vera, la joven transgénero de 21 años acusada de enaltecimiento al terrorismo por publicar varios tuits sobre el atentado de Carrero Blanco ya conoce su sentencia. La Audiencia Nacional la ha condenado a un año de cárcel por delito de humillación a las víctimas del terrorismo al considerar que los 13 comentarios, en tono de humor, que escribió en la red social Twitter (@kira_95), entre 2013 y 2016 sobre el asesinato del que fuera presidente del Gobierno en el régimen franquista y el terrorismo, «constituyen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo y sus familiares y supone una actitud irrespetuosa y humillante que encaja dentro del delito de humillación a las víctimas».

Los tuits de la polémica 1. "ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial". Publicado el 29 de noviembre de 2013. 2. "Película: A tres metros sobre el cielo. Producción: ETA films. Director: Argala. Protagonista: Carrero Blanco. Género: Carrera espacial". Publicado el 20 de diciembre de 2013. 3. "Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella". Publicado el 5 de abril de 2014. 4. "Si hacer chistes de Carrero Blanco es enaltecimiento del terrorismo...". Publicado el 28 de abril de 2014. 5. "Perdone usted, @GcekaElectronic, un respeto por el gran Carrero, la estación internacional de la ETA puso todo su esfuerzo". Publicado el 8 de julio de 2014. 6. "¿Ya no puedo hacer chistes de Carrero Blanco?". Publicado el 30 de junio de 2015. 7. "Elecciones el día del aniversario del viaje espacial de Carrero Blanco. Interesante". Publicado el 4 de septiembre de 2015. 8. "Spiderman vs. Carrero Blanco". El mensaje incluía una imagen de Spiderman de espaldas viendo surcar, entre los edificios, un vehículo. Publicado el 22 de septiembre de 2015. 9. "¿Carrero Blanco también regresó al futuro con su coche? #RegresoAlFuturo". Publicado el 21 de octubre de 2015. 10. "Feliz 20 de diciembre". El mensaje también incluía una fotografía de los efectos del atentado a Carrero Blanco y dos imágenes que recrean el momento de la explosión y la trayectoria del vehículo en el que iba Blanco. Publicado el 20 de diciembre de 2015. 11. "20 D." El tuit incluía la imagen de un astronauta, sobre la luna, con la cara de Carrero Blanco y una bandera de la España franquista. Publicado el 20 de diciembre de 2015. 12."URSS VS SPAIN. URSS Yuri Gagarin VS SPAIN Carrero Blanco". El tuit incluía dos imágenes, una con la cara del astronauta ruso y otra con la cara de Carrero Blanco. Publicado el 21 de diciembre de 2015. 13. "Contigo quiero volar, para poder verte desde el cielo, en busca de lo imposible, que se escapa entre mis dedos". El tuit incluía emoticonos de notas musicales y dos imágenes, una fotografía del atentado de Carrero Blanco y otra que recrea la trayectoria ascendente del vehículo.

En su sentencia, la Audiencia Nacional sostiene que, aunque el atentado al Almirante franquista tuviera lugar hace más de 40 años, «la lacra del terrorismo persiste» y sus víctimas «merecen respeto y consideración». Tampoco han considerado el humor y la ironía como atenuantes, puesto que «las frases utilizadas, adicionadas la mayoría de las veces con elocuentes imágenes, refuerzan aun más su carácter de descrédito, burla y mofa».

«Han destrozado mi proyecto de ser docente», ha reconocido en Twitter tras conocer la sentencia. «Me han arruinado la vida».

No sólo me quedo antecedentes, me han quitado el derecho a beca y destrozado mi proyecto de ser docente. Me han arruinado la vida. — Cassandra Vera (@kira_95) 29 de marzo de 2017

Os dejo mi paypal para todos aquellos que me estáis pidiendo un método para ayudarme económicamente. Sois un cielo.https://t.co/PQLgllVVrU — Cassandra Vera (@kira_95) 29 de marzo de 2017

Tras conocerse la sentencia, el nombre de la joven ha comenzado a ser tendencia en España, aupándose a los primeros puestos en el Trendic Topic nacional. La red social del 'pajarito azul' se ha llenado de 'chistes' y comentarios en tono burlón sobre el almirante Carrero Blanco, asesinado por ETA en 1973 con una bomba que explotó al paso del coche en el que viajaba, en solidaridad con Cassandra con la etiqueta #YoSoyCassandra.

Así, Pablo Iglesias ha publicado una imagen en Twitter donde recopila los tuits más polémicos sobre ETA y Carrero Blanco que publicó la condenada. «Bromear no es delito y España no es una dictadura. Si esto te lleva a la Audiencia Nacional, que me lleven a mí también», ha señalado el líder de Podemos.

Bromear no es delito y España no es una dictadura. Si esto te lleva a la Audiencia Nacional, que me lleven a mí también junto a #Cassandra. pic.twitter.com/x7HPRtW6a7 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 29 de marzo de 2017

Del mismo modo han apoyado otros dirigentes de la formación morada como Íñigo Errejón, Rafael Mayoral e Irene Montero.

Cuando se condena a prisión a Cassandra por hacer chistes no es que falte sentido del humor, es que falta sentido de la justicia. pic.twitter.com/gVx7Uroznz — Íñigo Errejón (@ierrejon) 29 de marzo de 2017

El caso ya había cobrado un cariz político antes de la sentencia, puesto que este lunes, la formación morada presentó una proposición no de ley en el Congreso en que insta al Gobierno a presentar en el plazo de un mes una reforma del Código Penal para «suprimir el artículo 578» que regula el delito de enaltecimiento del terrorismo para proteger la libertad de expresión y el derecho al «humor negro».

También desde Izquierda Unida se ha desplegado la campaña en favor de Cassandra. «En IU nos sabemos unos cuantos chistes sobre el fascista de Carrero, y los vamos a poner», escribió el líder de la coalición de izquierdas, Alberto Garzón, en su cuenta personal de Twitter acompañando el texto con un mensaje de apoyo a la tuitera condenada.

En @iunida nos sabemos unos cuantos chistes sobre el fascista de Carrero, y los vamos a poner: https://t.co/pfczSio201#YoSoyCassandra — Alberto Garzón (@agarzon) 29 de marzo de 2017

Del mismo modo, la propia formación ha ido incluyendo algunos comentarios similares a los de la estudiante de Historia condenada, al considerar la sentencia «un auténtico sin sentido».

Por fin las imágenes desde el punto de vista de Carrero Blanco #YoSoyCassandrapic.twitter.com/tQopzoM97v — IU Madrid (@IU_Madrid) 29 de marzo de 2017

Él inventó el low cost en los vuelos #YoSoyCassandrapic.twitter.com/qVJndqnSTc — IU Madrid Centro (@IUMadridCentro) 29 de marzo de 2017

Así, cientos de tuiteros se han unido a la formación de izquierdas con mensajes, vídeos o GIFs sobre el tema.

Siempre me gustó el homenaje que la película de Harry Potter hizo a Carrero Blanco.#YoSoyCassandrapic.twitter.com/zQ7zXrUnQn — 4 8 15 16 23 42 (@SergheiFrutos) 29 de marzo de 2017

La justicia es igual para todos y vivimos en democracia, si claro. #yosoycassandrapic.twitter.com/a6QVN20Xe0 — Jose L. Alcántara (@josealcan) 29 de marzo de 2017

“Carrero Blanco: De todos mis ascensos, el último fue el más rápido”. Tip y Coll, 1984 #YosoyCassandrapic.twitter.com/zkNqs7oAKb — ubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 29 de marzo de 2017

-Estoy en las nubes

-¿Como Carrero Blanco?

-No coño, no tanto. #YoSoyCassandra — Juan Antonio H.(@Juan13Herrero) 29 de marzo de 2017

Por fin se juzgan en España los crímenes del franquismo. Los crímenes de bromear sobre él, claro. #Cassandra — gerardo tecé (@gerardotc) 29 de marzo de 2017

Un año de cárcel a Cassandra por un tuit sobre Carrero, miembro de un gobierno asesino. Franco condenó como rebeldes a los repúblicanos. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 29 de marzo de 2017