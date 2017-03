Casado: «Si la oposición cuidara los asuntos de Estado como a los perros, nos iría mucho mejor»

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que "si la oposición tuviera el mismo cuidado con asuntos de Estado que con los de los perros, le iría mucho mejor a los perros y a los españoles". En este sentido, ha calificado de "irresponsable" a la oposición por oponerse al Real Decreto Ley sobre la estiba.

Casado ha comparado así la situación de la estiba con la aprobación este jueves en el Pleno del Congreso del Convenio Europeo de Protección Animal, que prohíbe cortar el rabo a los perros. El Gobierno planteó una excepción para los perros de caza, pero finalmente se aprobó la enmienda presentada por Unidos Podemos para la prohibición total de esta práctica.

El dirigente 'popular' ha justificado la posición de su partido: "Yo no soy cazador, pero al parecer cuando están entre zarzas al agitar la cola se pueden lesionar o incluso a la hora de cobrarse la pieza". Y, acto seguido, ha añadido que "si la oposición tuviera el mismo cuidado con asuntos de Estado que con el de los perros, le iría mucho mejor a los perros y a los españoles".

"Podemos defiende a un colectivo privilegiado"

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Casado ha criticado a la oposición --a la que ha tachado de "irresponsable"-- por su oposición al Real Decreto Ley para la regulación de la estiba. "Supone una multa que vamos a pagar todos los españolitos porque alguien está jugando a ver quién gana el pulso en el hemiciclo", ha lamentado.

El dirigente 'popular' ha dicho que el Congreso ya no cuenta con unos "espacios ideológicos delimitados", de manera que "ya no se entiende que Podemos defienda a un colectivo privilegiado o que Ciudadanos defienda la liberalización de un sector que llevaba en el programa".

Casado ha restado importancia a la derrota del Gobierno con el decreto de la estiba: "A la política hay que llegar llorado, y si no estamos de acuerdo en que se puede participar de una votación que vas a perder, es que no tienes claro lo que quieres para tu país". No obstante, ha avisado al PSOE de que si, por estar en un proceso interno no tiene "responsabilidad de Estado", ese mensaje llegará a los electores y a los españoles.

En este sentido, ha recordado que "ahora vienen muchas leyes importantes", y ha deseado que "la talla política sea mayor". Además, ha recordado las palabras de Rajoy tras la segunda votación de su investidura, en las que avisó que no estaba dispuesto a llegar al Gobierno "para ocupar un sillón". "La estabilidad no depende solo del PP, sino que incluye a todos", ha manifestado.

El botón de las elecciones

Preguntado sobre si sería una mala noticia para la estabilidad de España la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, Casado ha dicho que no sería "buena señal" si el ex líder socialista sigue la línea del 'no es no'.

"Si no cambia mucho su actitud el hecho de que el principal partido de la oposición esté liderado por alguien que en dos ocasiones ha intentado hilvanar mayorías alternativas con extremistas y secesionistas para impedir que gobierne la lista del PP, no sería buena señal", ha opinado.

Con todo, ha pedido al PSOE que "por mucho que tengan proceso interno no se olviden de la responsabilidad de Estado". "Queremos una legislatura que dure, pero la estabilidad depende de todos. Todos tendrán que ser conscientes de su papel. Esperamos no tener que activar ningún botón", ha dicho, refiriéndose a la posibilidad de convocar elecciones.