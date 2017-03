Todo el Gobierno de Puigdemont firmará la convocatoria de la consulta

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, aseguró ayer que el referéndum «se hará», que lo tiene «todo a punto» y que se convocará en el «momento más adecuado». La fecha es uno de los secretos mejor guardados, pero lo que Junqueras tiene claro es que el Gobierno catalán difícilmente dará marcha atrás y no habrá elecciones anticipadas. Pase lo que pase, inhabilitaciones incluidas.

Por ello, el líder de Esquerra propuso que sean todos los miembros del Gobierno catalán los que firmen el decreto de convocatoria de la consulta. Una decisión colegiada, que podría tener consecuencias, incluso penales, para ellos, ya que están advertidos por el Constitucional de que si siguen adelante con el referéndum pueden incurrir en un delito de desobediencia. Estos avisos eran hasta ahora más bien genéricos, pero tienen otra dimensión desde el pasado lunes, en que el Tribunal Superior de Cataluña inhabilitó a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el 9-N. «Yo estoy encantado de firmar, pero creo que lo mejor es que lo firmemos todos», afirmó Junqueras.

Trataba de lanzar un mensaje de confianza y de compromiso con el referéndum, pero también era una manera de devolverle la pelota a Carles Puigdemont y al PDeCAT. El presidente de la Generalitat, cuando lanzó en septiembre su apuesta por el «referéndum o referéndum», anunció que había encargado a Junqueras la organización de la consulta. Era una manera de pasar a Esquerra la patata caliente porque los convergentes tienen la sensación de que ellos solos asumían los sacrificios penales del proceso. Puigdemont siempre afirma que está dispuesto a llegar hasta el final con la consulta, pero con el encargo envenenado al líder republicano buscó su mayor implicación.

El vicepresidente catalán descarta una convocatoria de elecciones que sustituya al referéndum

El exalcalde de Girona no tiene intención de ser cabeza de cartel en las próximas elecciones, por lo que su condena no afectaría a los planes de su partido. Pero en el caso de Junqueras es distinto. Las encuestas le dan como claro favorito y por tanto tiene mucho más que perder. De ahí la importancia de que ahora se muestre partidario de que el referéndum lo firme todo el gabinete porque busca posibles grietas en el PDeCAT, entre aquellos consejeros que puedan tener aspiraciones. Entre otros, Neus Munté, que lidera todas las quinielas, o Santi Vila, que siempre suena como plan B nacionalista si fracasa el proceso. Uno de los consejeros adscritos al sector moderado, Jordi Jané, titular de Interior, replicó a Junqueras que no habrá «ninguna brecha» porque «este es un gobierno que va a una».

Fuerza militar

Junqueras apuntó además en una entrevista en Rac1 que la inhabilitación no le preocupa y que ese no será el problema para celebrar el referéndum. El vicepresidente garantizó que harán todo lo que esté en sus manos para que la votación tenga lugar, aunque reconoció que no todo dependerá de ellos. «La cuestión es -avisó- saber qué hará el Estado para impedir el referéndum». El republicano dio a entender que casi la única forma que tendrá Mariano Rajoy de frenar el referéndum será aplicando el «estado de sitio» (la situación de máxima gravedad, recogida en la Constitución, por encima de los estados de alarma y excepción). Un vaticinio similar al que hizo recientemente Anna Gabriel, cuando advirtió de que la CUP solo suspendería el referéndum en caso de uso de la fuerza militar.

Aun así, el presidente de Esquerra Republicana cree que el independentismo ganará el pulso contra el Estado, la secesión se consumará y vaticinó que el pleito catalán acabará en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. «Se trata de que el día que seamos observados desde fuera podamos decir que hemos seguido todos los pasos legales previos. Y no para responder ante un juez español, sino ante el tribunal de La Haya», dijo. Su visión de cómo se resolverá la independencia de Cataluña es: «Haremos el referéndum, lo ganaremos y después negociaremos el reparto de los activos ylos pasivos» ante una corte europea.