El PSOE pide al Gobierno que vaya más allá del «mantra» del cumplimiento de la ley

Madrid. El presidente saliente del Tribunal Constitucional no fue el único que advirtió ayer a Mariano Rajoy de que sólo apelando al cumplimiento de la ley no se resolverán los problemas con Cataluña. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, también reclamó al presidente del Gobierno que vaya «un pasito más allá» de ese «mantra» que siempre repite y que no es más, dijo, que «un conjunto vacío» y haga política.

«Llevamos demasiado tiempo sin poder contar con Cataluña para salir de la crisis -insistió el socialista-. Lo que yo le digo es que el PSOE está dispuesto a avanzar, hemos puesto documentos encima de la mesa, pero le corresponde a usted ejercer y tomar la iniciativa ante un problema tan grave».

El reproche pilló por sorpresa a Rajoy. O esa sensación quiso dar. El líder de los populares ha encontrado una notable sintonía con el actual líder (interino) de la oposición, el presidente asturiano Javier Fernández, sobre la manera en la que hacer frente al desafío independentista. Incluso ambos han llegado a acordar aparcar por el momento el debate sobre la propuesta de reforma federalista de la Constitución por la que aboga el PSOE porque coinciden que el actual clima político ofrece demasiados riesgos.

«No entiendo esta pregunta que usted me hace, con absoluta franqueza», dijo algo molesto el presidente del Gobierno a Hernando durante la sesión de control en la Cámara baja. El pasado diciembre, el propio portavoz socialista defendió que antes de abordar una modificación de la ley de leyes española habría que «fijar el perímetro» de lo que cabría tocar. Así que Rajoy detectó un cambio de postura. «Esperamos contar con el apoyo del PSOE para una cuestión que está por encima de colores partidistas, la unidad de España», reclamó.

Los socialistas sostienen que así será. Sin embargo, insisten en que el hecho de respaldar al Ejecutivo en sus recursos frente a los órdagos lanzados desde la Generalitat o el Parlamento autonómico por las fuerzas secesionistas no implica que compartan toda su estrategia.

El PSOE votó recientemente, de hecho, a favor de una proposición de ley del PNV para revertir una polémica reforma legal llevada a cabo por el PP en la pasada legislatura para dotar al máximo intérprete de la Carta Magna de capacidad ejecutiva (nunca ejercida hasta la fecha) para inhabilitar a cargos públicos, una capacidad que consideran impropia de un órgano de las características del Constitucional.