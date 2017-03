El presidente del Constitucional anima a Rajoy a abrir el diálogo político en Cataluña

Francisco Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal Constitucional, deja su cargo con una sorprendente regañina a Mariano Rajoy. El jurista emplazó ayer al presidente del Gobierno a que abra «un diálogo político» en Cataluña para encontrar una salida al proceso soberanista porque se trata de «un problema político». Con la estrategia del Ejecutivo, basada en recurrir ante la corte de garantías cada paso hacia la secesión de la Generalitat o del Parlamento catalán, «no pueden ser resueltos» los problemas que genera el desafío independentista.

De los Cobos, exmilitante del PP, hizo suyo el planteamiento de las fuerzas soberanistas y de la oposición al Gobierno de Rajoy en el sentido de que la vía jurídica no va a sofocar los planteamientos independentistas y que es necesario el diálogo político. Una filosofía que nunca ha tenido cabida en el pensamiento del jefe del Ejecutivo, que siempre ha primado el enfoque jurídico sobre el político porque, a su entender, no se puede dialogar sobre la independencia de Cataluña dado que no tiene cabida en la Constitución y es, según su razonamiento, un asunto sobre el que él no puede tomar una decisión porque compete a todos los españoles.

Pero el presidente del Constitucional durante los tres últimos años no lo ve así. En su discurso de despedida tras concluir su mandato aludió a la sentencia de 2014 que anuló la declaración secesionista aprobada por el Parlamento de Cataluña para recordar que ya entonces la corte aconsejó al Gobierno que apelara a la política para afrontar un problema de corte político. «Nuestro planteamiento de entonces y nuestra llamada al diálogo político siguen siendo válidas»; es más, subrayó, «se han convertido en una necesidad inexcusable y urgente».

El presidente de la corte dice en su despedida que el diálogo es una necesidad «inexcusable y urgente»



Reprocha al soberanismo que no haya explorado una vía legal para ejercer el derecho a decidir

De los Cobos ahondó en la reprimenda a Rajoy al considerar que el diálogo no debe ser «una realidad episódica o coyuntural» de la que se echa mano cuando otras estrategias no funcionan, debe ser «permanente». Aunque en este punto también hizo extensiva su reconvención a las fuerzas soberanistas porque esa comunicación entre las partes tiene que estar basada en «el respeto a la ley y la Constitución», y si no se cumplen «el primer deber del Estado es garantizar su observancia». Una forma de decir que hacer cumplir la ley es necesario, pero no solo.

La comunicación entre el Gobierno de Rajoy y el de Carles Puigdemont ha mejorado algo, aunque sea en las formas, en esta legislatura. Después de que en la primera el diálogo con Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, fuera escaso y estéril, en noviembre pasado asignó a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la tarea de tender puentes con el Gobierno de Puigdemont y con sectores influyentes de la sociedad catalana. Con el Ejecutivo catalán el saldo de la 'operación diálogo' es más bien pobre a pesar de las cordiales citas de Sáenz de Santamaría con el vicepresidente Oriol Junqueras.

Las fuerzas soberanistas siempre han reclamado un contacto directo al que el presidente del Gobierno siempre ha sido renuente convencido de su inutilidad. Él quiere hablar de todos menos de la consulta, y Puigdemont quiere hablar sobre todo de la consulta. Ambos se vieron en abril del año pasado y Puigdemont salió del encuentro con un no rotundo a la consulta bajo el brazo. Volvieron a sentarse en la Moncloa este 11 de enero, fue en un almuerzo mantenido en secreto varias semanas, pero que ratificó la impresión de Rajoy de las nulas posibilidades de acercar posturas.

Pero no son solo los independentistas los que reclaman diálogo y negociación, el PSOE, Podemos y el PNV también abogan por la vía política antes que por la jurisdiccional y así se lo demandan a Rajoy en cuanto tienen ocasión.

Reforma constitucional

Pero De los Cobos no solo reclamó más política y menos tribunales. Rememoró que en misma la sentencia de hace tres años el Constitucional también pretendía «restaurar la legalidad constitucional» en Cataluña, pero la tensión separatista lejos de cesar se ha incrementado. Explicó que en la anulación de la declaración soberanista del Parlamento catalán se reconoció la posibilidad de ejercer el derecho a decidir en un proceso «ajustado a la legalidad». En este sentido, apuntó, como hizo entonces el tribunal, que la Constitución es «reformable» para dar cabida a esas aspiraciones, pero nadie ha explorado esa alternativa.

Aunque las palabras del presidente del Constitucional pueden leerse como un desahogo al dejar el cargo, hay que recordar que no es la primera vez que reclama diálogo para afrontar el desafío soberanista. Lo hizo en noviembre pasado, cuando pidió que se evitara «la judicialización de los conflictos políticos» y consideró factible la reconducción del choque mediante el diálogo.

Aunque también es cierto que De los Cobos tiene motivos para estar disgustado con Rajoy por la reforma de la ley del Constitucional que confirió a la corte capacidad para actuar por la vía penal contra quien desobedeciera o ignorara sus resoluciones. Una competencia que los magistrados consideran innecesaria porque ya hay vías coercitivas para hacer cumplir sus decisiones, y porque otorgan al Constitucional un protagonismo en el conflicto catalán que, a su entender, no es aconsejable para la imagen de la institución.