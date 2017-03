La gestora replica a Sánchez que él fue elegido con las normas vigentes

Madrid. El último movimiento del equipo de Pedro Sánchez -que este martes solicitó una reunión con la gestora tras haber recibido quejas de sus partidarios por supuestos problemas en la tramitación de afiliaciones- no ha sentado bien en la dirección interina ni en las candidaturas rivales. Sus adversarios acusan al ex secretario general de haber empezado a sembrar dudas sobre el proceso de primarias para deslegitimar el resultado en caso de no lograr la victoria. En esa línea sitúan también su última exigencia, la de permitir el voto telemático.

Los 'sanchistas' defienden que es perfectamente posible hacerlo y que, de hecho, ya se hizo en la consulta a la militancia sobre el pacto de investidura con Ciudadanos en febrero de 2016. Sin embargo, el responsable de Organización y portavoz de la gestora, Mario Jiménez, avisó ayer de que las elecciones internas de mayo se harán por voto presencial porque ya no cabe, dijo, «alterar las normas». Su argumento es que el proceso ya está en marcha, algo cuestionable si se tiene en cuenta que, aunque se le haya puesto fecha, el congreso federal no ha sido formalmente convocado.

La respuesta de Jiménez en TVE provocó la reacción del equipo del ex secretario general. «Que no tenga miedo a la democracia», exigieron. El dirigente interino tampoco se ahorró el dardo y recordó a Sánchez que las normas que regirán las primarias de mayo serán exactamente las mismas que le permitieron a él a ocupar la secretaría general hace casi tres años.

«Es indispensable actuar con lealtad y mantener un respeto escrupuloso a los procedimientos que nos hemos dado, que bajo ningún concepto se haga un planteamiento que pueda suponer un cuestionamiento de esas normas», añadió. De forma similar, desechó las sospechas vertidas sobre el control del censo y las altas de militantes. «No dudo de que todas las direcciones implicadas (agrupaciones locales, provinciales, regionales y federal) cumplirán escrupulosamente las normas, que son -reiteró- las mismas que se han producido en todos los procesos del partido».

Seguridad cibernética

En el equipo de Patxi López también insisten en que sembrar dudas sobre los procedimientos sin que haya razones palmarias para ello, especialmente en el caso del censo, sólo perjudica al conjunto del partido. Sin embargo, admiten que ellos también verían con buenos ojos el voto telemático. Óscar López, coordinador de la campaña del exlehendakari, pero encargado de elaborar la normativa de las últimas primarias como secretario de Organización, explica que en 2014 no se hizo porque todo ocurrió de manera muy precipitada y no se pudo encontrar ninguna empresa que ofreciera garantías contra el fraude. «Si ahora la hay, nosotros estaríamos encantados», dice.

Tanto en la candidatura de Sánchez como en la de López insisten además en que en la normativa del congreso federal (el equivalente al decreto de convocatoria de elecciones que aprueba el Gobierno cuando se disuelven las Cortes, y en el que se fijan fechas, plazos, censos etc., y que se aprobará en el próximo Comité Federal) sí se pueden desarrolar cuestiones prácticas como esta. De hecho, en 2014 se estableció que los militantes pudieran votar en sus agrupaciones o, por primera vez, en las de la localidad en la que se encontraran para facilitar la participación en pleno verano.

La gestora de momento dice 'no', pero, en todo caso, Jiménez ya ha dejado claro que se reunirá con los representantes de todos los aspirantes para abordar estas y otras cuestiones.