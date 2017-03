El PSOE no se suma esta vez a Podemos y Ciudadanos para limitar los mandatos

El PSOE ha frustrado la pretensión de Albert Rivera de acotar el margen de maniobra de Mariano Rajoy. Los socialistas rechazaron ayer respaldar la propuesta de Ciudadanos, acordada con Podemos, para evitar que un presidente del Gobierno esté en el cargo más de ocho años o dos mandatos consecutivos sin necedidad de tocar la Carta Magna. «Creemos que es inconstitucional», insistió su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando.

El PSOE se une así al PP en la interpretación de que esa medida solo puede desarrollarse a través de una reforma de la Constitución y no basta con un cambio normativo, como pretenden los liberales y en lo que coinciden los de Pablo Iglesias.

Los socialistas argumentan que un cambio en la ley de Gobierno y de Altos Cargos chocaría con las funciones que la Constitución atribuye al Rey en el artículo 99.1 y en el 62.d. Así lo recoge un informe emitido por los asesores jurídicos del PSOE, en el que plantean que la introducción de algún requisito o restricción a los posibles candidatos a la Jefatura del Gobierno tendría como efecto limitar la facultad de propuesta de Felipe VI. «Por eso pensamos que esta modificación debería producirse en el artículo 99.1 de la Carta Magna», reconocieron fuentes del grupo socialista.

Ciudadanos, que aún no ha recibido respuesta oficial de los dos partidos mayoritarios a su propuesta, insiste en que esa limitación se puede regular en la ley de gobierno incluyendo en su artículo 11 -el referente a los requisitos para acceder a la Presidencia- una nueva causa de inegibilidad de un candidato que ya haya ejercido ese cargo ocho años o dos legislaturas consecutivas. «La fórmula que planteamos es perfectamente aplicable sin reforma constitucional», reiteró su secretario general, José Manuel Villegas.

Con el portazo del PSOE, el partido de Rivera no verá encarrilada una de las medidas de regeneración democrática que obligó a firmar al PP y que ahora Rajoy no cumple con el argumento de la complejidad que reviste iniciar una reforma de la Constitución ante la que Podemos exigiría un referéndum. Los liberales confiaban en reeditar la 'vía de los 188 escaños', como bautizó el presidente de Ciudadanos a su entente con la izquierda, y que ofreció su primer resultado la semana pasada con la tramitación de la comisión parlamentaria que investigará la financiación de los populares, pero que no se va a repetir con los mandatos presidenciales.