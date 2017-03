El presunto asesino de la peregrina calla en el juicio por no estar en «condiciones mentales»

león. «No voy a declarar ni a contestar a ninguna pregunta del fiscal, la acusación particular o mi defensa». Serio, sin perder de vista el desarrollo de la sesión, éstas fueron las únicas palabras de Miguel Angel Muñoz Blas, de 41 años, presunto asesino de la peregrina estadounidense Denise Pikka Thiem, ocurrido el 5 de abril de 2015 cerca de Castrillo de los Polvazares (León) mientras hacía el Camino de Santiago. El procesado se acogió ayer a su derecho a no declarar en el juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia de León hasta el 4 de abril.

El plan inicial de la defensa del acusado, que se enfrenta a 25 años de prisión por delitos de asesinato y robo con lesiones, era contestar a las partes y mantener su versión exculpatoria. Sin embargo, su abogado Vicente Prieto aseguró tras concluir la vista oral que «no estaba en condiciones psicológicas» de hacerlo tras los «últimos acontecimientos».

«Le han robado y quemado la casa de madera donde vivía. Hace unos días entraron en su celda, le revolvieron todo y se llevaron algunas pertenencias. Y el lunes le hicieron salir a la siete de la madrugada de la cárcel para venir al juzgado y le devolvieron a las cuatro de la tarde sin comer. Todo esto le ha afectado y ha considerado que no estaba preparado para declarar dos horas», relató, cariacontecido, el letrado.

Partiendo de la base de que el 89% de las sentencias de los jurados populares son condenatorias, la decisión de Muñoz de no contestar ni siquiera a su abogado dejó su presunción de inocencia muy tocada, más si cabe porque en una de las tres declaraciones que hizo tras ser detenido en septiembre de 2015 admitió la autoría del crimen.

Por este motivo, la defensa jugará las pocas bazas que le quedan en la declaración de sus testigos y en la presencia de los forenses de parte que acrediten que está incapacitado mentalmente. Ésta fue una de las razones que aludió el abogado para que le aplicasen la eximente completa por incapacidad en la sentencia o, en su defecto, la atenuante muy cualificada, aunque los forenses judiciales ya que concluyeron que estaba apto.

«Ni testigos ni ADN, nada»

Asimismo, la defensa tratará de incidir en la ausencia de pruebas concluyentes, «ni testigos ni ADN, no hay nada», aseguró Prieto, descolocado tras la decisión de su cliente de no declarar. «Este hecho es terrible, también para la familia de Denise. Pero el asesinato no lo cometió Miguel Ángel. Los policías que le sacaron la confesión no tienen por qué decir la verdad. Traten de situarnos en la misma posición a todos», pidió el letrado a un jurado formado por ocho mujeres y un hombre.

De forma previa, la fiscal María Tornadijo rebatió que el acusado «no tiene ningún problema mental» y que era consciente de lo que hizo, «con saña y sangre fría». «No todas las personas que matan están locas, hay gente que mata porque es mala», aseveró. Directa, especificando su función como garante de la ley y defensora de lo público -«mi sueldo lo pagan ustedes», dijo a los miembros del jurado-, la fiscal reconoció que si no es por la «confesión» del presunto asesino «no aparece el cuerpo».

Por su parte, la acusación particular que representa a la familia de Denise elevó el tono y afirmó que el testimonio del procesado ante la Policía, las forenses o el juez instructor de Astorga fue «macabro y miserable». «Eliminó todas las huellas del crimen tras pegarle con un palo. Luego le cortó el cuello y las manos con una sierra por miedo a dejar algún resto biológico», relató. «Le arrebató su vida de forma despiadada».

Hoy declaran los agentes de la Policía Científica que examinaron el cuerpo de Denise. Una uña de la peregrina hallada por ellos cerca de la finca de Miguel Ángel Muñoz es una prueba clave para la acusación.