El Parlamento da el primer paso para controlar el trabajo de los lobbies

El Parlamento dio ayer el primer paso para controlar a los grupos de interés y, en particular, de los que operan en el entorno del Congreso. Tras años de discusiones y proyectos fallidos, por fin hay un consenso en que los lobbies deben salir de las bambalinas, pero ni mucho menos hay acuerdo en hasta dónde debe llegar la transparencia de los grupos que, de un modo u otro, intentan influir para que las decisiones de los diputados beneficien a sus intereses.

Aun así, el Congreso acordó ayer dar luz verde a la tramitación de la primera regulación legal de los grupos de presión. El pleno, con el voto a favor de todos los grupos y la abstención de Podemos, aprobó la toma en consideración de la propuesta del PP de reforma del reglamento de la Cámara baja para crear un registro de lobbies en su sede. Una base de datos en la que, de forma obligatoria y pública, deberán darse de alta los colectivos de cualquier naturaleza (sociales, económicos, privados, sindicales.) que mantengan o vayan a mantener contactos con los diputados o sus equipos. Si alguno de los lobbies falseara los datos será cancelada su inscripción y no podrá acceder al Congreso por el tiempo que determine la Mesa.

La proposición de ley, que sin duda va a recibir una avalancha de enmiendas, establece que los representantes de esos grupos de presión que entren en el registro del Congreso se comprometerán a no comercializar los datos que obtengan en sus reuniones, salvo que sean públicos; a no presionar para obtener decisiones de forma deshonesta; a no incitar a los diputados a infringir las normas; y a no presumir ante terceros de su relación con los parlamentarios.

En esa base de datos figurarán las reuniones que se mantengan y la documentación que presenten a los grupos. Pero poco más. Y ahí radican las críticas de la oposición, que quiere que también conste en el registro el resultado de esas reuniones, los fines declarados que persigue cada lobby o el dinero que se gasta en esas gestiones. Pero sobre todo la oposición reclama que el control vaya más allá de sus tratos con los diputados.

España es el tercer país con la peor regulación de los lobbies en la Unión Europea, según el índice de Transparencia Internacional para 2015. Hasta ahora solo Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha y Madrid tienen algún tipo de reglamentación de su labor, pero bastante laxa. Por ejemplo, en el Parlamento catalán apenas hay inscritos una decena de grupos de interés. La creación de un registro es además una de las recomendaciones de Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa.

«Legítima»

La diputada popular María Jesús Bonilla insistió ayer en que la labor de los lobbies es «absolutamente legítima y absolutamente necesaria para la democracia» y recordó que esa «comunicación fluida, directa y permanente» con los grupos de interés enriquece las leyes. La más crítica con el proyecto fue la diputada de Podemos Gloria Elizo, que habló de un texto «estéril» y de «regulación hueca para que nada cambie» y «para seguir institucionalizando prácticas opacas».

Ningún otro partido fue tan duro con la propuesta del PP, pero tampoco nadie la apoyó de forma abierta. Desde el PSOE, Ciprià Císcar apuntó que «la iniciativa se queda corta». En la misma línea el peneuvista Mikel Legarda sostuvo que tiene «grandes lagunas», como la ausencia de un código de conducta del parlamentario o de un mecanismo de control de la «actividad» del lobista, desde el dinero gastado al «resultado obtenido». Varios portavoces de la oposición que denunciaron además que todo puede quedar en «humo» si no se hacen públicas las «agendas de los altos cargos», también del Gobierno, en sus citas con los lobbies.