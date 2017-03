Nadie quiere pagar el congreso del PP que consolidó a Rajoy

madrid. Rita Barberá dijo que no sabía nada y el PP valenciano afirmó que no había firmado contrato alguno. Total que durante siete años nadie ha querido pagar la factura de 568.111,94 euros por el congreso nacional del PP celebrado del 20 al 22 de junio de 2008 en Valencia, en el que Mariano Rajoy consolidó el liderazgo en el partido tras la seria crisis abierta por la segunda derrota electoral ante José Luis Rodríguez Zapatero unos meses antes.

El acreedor, Feria de Valencia, demandó al PP nacional tras el fracaso del acto de conciliación celebrado en junio pasado. La vista se celebró ayer en un juzgado de Madrid, ante el que los populares argumentaron por medio de su representante legal, Alberto Durán, que no saben quién alquiló el recinto y que el contrato no figura en sus archivos. El abogado apuntó además que la factura llegó sin el acompañamiento justificativo de algún documento. Durán precisó que hasta 2013 no tuvieron noticia de la factura en la sede nacional de la calle Génova ni habían recibido llamadas o requerimientos de Feria de Valencia para el pago del medio millón largo de euros.

Declararon como testigos Ángel Acebes, como secretario general del PP por aquella época; Juan Costa, con igual cargo en los populares valencianos, y Luis Bárcenas, a la sazón gerente del partido, pero que tras el congreso se convirtió en el tesorero. Solo este último dijo recordar que el cónclave se negoció en Valencia, pero nada más. Dijo no saber si había recibido alguna factura por ese concepto.

Los acreedores argumentaron que pactaron el contrato con el entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y el presidente del comité organizador del congreso, Ramón Luis Valcárcel, aunque aceptaron que no se firmó nada. Pero negaron que no hubieran reclamado el pago porque en septiembre de 2008, tres meses después del congreso, enviaron un fax a Cristóbal Páez, entonces gerente a la órdenes de Bárcenas, que no tuvo respuesta.

El juez, que declaró el juicio visto para sentencia, deberá dictaminar si el PP tiene que cubrir el 'simpa' valenciano. La presidenta del partido en esa comunidad, Isabel Bonig, está dispuesta, si así lo ordena el juez, a abonar la deuda aunque no estén de acuerdo con «algunos conceptos» de la factura, pero «si se condena, el PP pagará».