El censo motiva las primeras tensiones en las primarias del PSOE

Madrid. El equipo de Pedro Sánchez ha soltado una pequeña bomba. Quiere, y así lo solicitó ayer formalmente por carta, una reunión con el responsable de Organización de la gestora, Mario Jiménez, para hablar del censo que se utilizará en las primarias de mayo. Los colaboradores del ex secretario general sostienen que están en desventaja porque de las tres candidaturas (aún oficiosas) a la secretaría general del PSOE, la suya es la única que no tiene acceso a la base de datos de los militantes con derecho a voto, una herramienta que consideran fundamental para la recogida de avales. Ahora que Susana Díaz ha confirmado por fin que peleará por el liderazgo del partido, quieren que la cosa cambie.

Su movimiento tiene un precedente. En las últimas semanas se han sucedido protestas de afines a Sánchez por el supuesto control del censo por parte de los aparatos provinciales y regionales partidarios de la presidenta de la Junta de Andalucía (veto a afiliaciones o altas sospechosas). Es cierto que, hasta la fecha, no ha habido ninguna denuncia en firme por parte del equipo del ex secretario general. Y eso es lo que le reprochan sus rivales, que ven en esta operación un intento de embarrar el debate. «Si yo me entero de que en una agrupación se han tramitado o paralizado altas de forma injustificada lo denuncio, pero cuestionar el censo es una irresponsabilidad que hace daño al conjunto del PSOE», reprochó Óscar López, coordinador de la candidatura de Patxi López.

El que fuera secretario de Organización durante el mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba, y número dos de José Blanco bajo el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero, defiende que no hay censo más «transparente» que el del PSOE, que sólo considera militantes a aquellos que están al corriente de pago. «Ponerlo en cuestión es cuestionar a los trabajadores del partido que se encargan de su elaboración y estaban en Ferraz antes, durante y después de Pedro Sánchez».

El propio Patxi López argumentó que no hay razones para estar intranquilos. Y en el otro sector, el de los afines a Díaz, también la andaluza Micaela Navarro, vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso, pidió que no se siembren dudas sobre los procedimientos del partido. El caso es que algunas dudas sí hay. El reglamento de primarias establece que se debe poner a disposición de los precandidatos «los datos estadísticos de censo para saber cuánta militancia hay en su ámbito y el número de avales necesarios para presentar su candidatura». El problema es que, aunque ya hay tres aspirantes en liza, el congreso no ha sido formalmente convocado, de manera que en estos momentos no hay regla que valga a la que apelar.

Periodo sin regular

Los sanchistas aseguran que los de Susana Díaz tienen toda la información a su alcance porque controlan el aparato y los de Patxi López también porque el exsecretario de Organización, César Luena, y su número dos Juanra Ferreira, «no se fueron de Ferraz con las manos vacías». Sus adversarios replican que también Sánchez tiene censos de aquellas agrupaciones que le son afines, cosa que en el equipo del ex secretario general no niegan.

El caso es que la decisión de la gestora de poner fecha al cónclave en un comité federal celebrado en enero, sin convocarlo aún formalmente ha convertido las normas por las que se rigen las primarias en algo inane. Todo el mundo sabe que hay congreso, las maquinarias de guerra se han puesto en marcha, pero no hay marco al que atenerse en esta fase del proceso.