Mas se resigna a no ser el candidato del PDeCAT

La carrera política de Artur Mas ha entrado en su recta final en las peores condiciones. El expresidente catalán tiene asumido que no será el candidato del PDeCAT en las próximas elecciones catalanas, y no lo será solo por culpa de la sentencia inhabilitadora del Tribunal Superior de Cataluña, que al fin y al cabo es un galón en el imaginario independentista; no lo será sobre todo por los casos de corrupción que le acosan y que han dilapidado el crédito político que le quedaba. Para el mundo soberanista, entendido como tal su partido, Esquerra y la CUP, es una figura amortizada aunque ayer fuera un día para la épica y el cierre de filas.

Mas ha demostrado tener siete vidas. Sobrevivió a las derrotas de CiU en las urnas en 2003 y 2006; salió indemne de los duros ajustes que impuso su Gobierno en los primeros años de la crisis respondidos con amplias movilizaciones en la calle ante las que se sacó de la chistera una conversión del nacionalismo al independentismo; tampoco fue letal su forzada renuncia a presidir la Generalitat en enero de 2015 por exigencias de la CUP, que se jactó de haberle mandado «a la papelera de la historia». Siempre ha vuelto o no se ha movido de su sitio.

Pero ahora reconoce que se ha quedado sin margen de maniobra. «Según la legislación española, no seré candidato», admitió poco después de que se conociera la inhabilitación de dos años para cargo público impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer al Constitucional con el simulacro de consulta del 9-N. Fio su futuro político, para alborozo de sus fieles más irreductibles, a que Cataluña sea independiente y entonces cumplirá «la legislación catalana de futuro» para volver a ser un líder con todas las de la ley. Aunque la verdad es que podría ser candidato si hay elecciones a corto o medio plazo porque la inhabilitación no es aplicable hasta que la sentencia sea firme, y eso solo ocurrirá cuando el Supremo resuelva su anunciado recurso y ratifique o aumente la pena impuesta por el Superior de Cataluña. La anulación de la sentencia no entra ni en los planes más optimistas de Mas.

El expresidente catalán sabe, sin embargo, y pese a las animosas palabras de su sucesor Carles Puigdemont, que el segundo escenario, el de la Cataluña independiente tras la consulta soberanista es una quimera, como reconocen, por el momento en privado, notables dirigentes de Junts pel Sí. Su solo enunciado es hasta ahora el combustible que alimenta el proceso, pero llegará el día de tomar la decisión y en Barcelona y Madrid saben que no se podrá votar en contra de la legislación y contra la voluntad de la mitad de la sociedad catalana. Ni siquiera si fuera aprobada la ley de Transitoriedad Jurídica en el Parlamento de Cataluña que cambiaría el marco legal porque no entraría en vigor ante la más que previsible anulación del Constitucional.

Cita en el Parlament

Pero al margen de los avatares soberanistas, Mas tiene su gran lastre para seguir en el candelero político con los casos de corrupción. Mañana está previsto que comparezca en la Cámara catalana para dar explicaciones sobre el 'caso Palau' y la confesada financiación ilegal de Convergència cuando él presidía el partido. Una situación que «da asco» a sus aliados de Esquerra y «repugna» a los socios ocasionales de la CUP, por no hablar de lo que dice la oposición. Las confesiones ante el tribunal de los exresponsables del Palau de la Música sonaron como martillazos en los oídos de los soberanistas pese a que eran más que esperadas.

A la vuelta de la esquina, además, está el 'caso del 3%', una variante más burda que el sistema del Palau, y que también ha colocado contra las cuerdas a Mas porque el cobro de las comisiones ilegales a cambio de contratos públicos se produjeron cuando era el líder del partido o presidente de la Generalitat. La causa, tarde o temprano, llegará a juicio, como lo hizo la del Palau aunque fuera ocho años después de que estallara.

El presidente del PDeCAT no está a disgusto con la sentencia de inhabilitación, de hecho es bastante benévola, según los expertos, y no supone un baldón ni mucho menos para los secesionistas. Otro cantar son sus consecuencias jurídicas. Lo más grave, admiten los convergentes, es la corrupción, por la que no está encausado, pero es el responsable político. Nadie, vistos los antecedentes, se atreve a darle por muerto en términos políticos, pero apunta a que el ocaso se avecina.