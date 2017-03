Era de «meridiana claridad para una inteligencia media»

La sentencia del Tribunal Superior de Cataluña contra Mas, Ortega y Rigau por el 9-N se dedica a echar por tierra algunos argumentos que esgrimieron los acusados durante el juicio. Entre otros, que la resolución del Constitucional era poco clara y que no se le había notificado en persona a los miembros del Ejecutivo catalán ni se les había advertido expresamente de las consecuencias de desobedecer. Mas adujo que no había desobedecido porque el auto no iba dirigido a nadie en concreto y le llegó por correo electrónico y no vía notificación personal. La providencia era de una «claridad meridiana para cualquier inteligencia media», afirman los jueces sin dejar espacio al matiz.

«Desobedecieron consciente y deliberadamente» el mandato del Constitucional, añaden los magistrados. A su juicio, la suspensión del alto tribunal era «una resolución ejecutiva por antonomasia» que «encerraba un mandato claro, expreso, concreto» y que obligaba a «suspender toda actividad administrativa» relativa a la votación. El hecho de que el auto no incluyera advertencia expresa tampoco sirve para el tribunal porque la resolución fue analizada por los servicios jurídicos de la Generalitat que tenían un «conocimiento profundo» del alcance del veto. La falta de advertencia «no puede servir de coartada», las resoluciones del Constitucional deben ser «tratadas como resoluciones judiciales», remata la sentencia.

Los tres jueces se defienden también de la acusación que hizo el independentismo de que se juzgó a Mas por poner las urnas. «La sentencia no se proyecta» sobre la convocatoria de la consulta independentista «ni tampoco sobre la colocación de las urnas, como interesadamente se ha querido ver. Se juzga -subraya- la desobediencia de una orden del Constitucional». Y rebate el dilema moral que planteó Mas en el juicio, cuando dijo que tuvo que elegir entre el «deber de atender» la resolución del Constitucional o el «mandato parlamentario» y el «clamor de la calle» para votar. «La democracia se basa no sólo en la división de poderes, sino en la sumisión de todos al imperio de la ley y el cumplimiento de resoluciones judiciales», recuerda el tribunal al expresidente de la Generalitat.

También rebatió el argumento de que un ejército de 40.000 voluntarios gestionó la jornada de votación y que el Gobierno catalán quedó al margen, por tanto no desobedeció. Los jueces no dan credibilidad a esa versión porque los voluntarios «estuvieron siempre bajo el control organizativo del Gobierno». Para el tribunal catalán se trata de un argumento «inconsistente» pues aunque los voluntarios «tuvieron una participación decisiva», fue el Ejecutivo quien cursó la convocatoria y asignó las mesas a través de la web oficial.