La infanta no recurrirá su enjuiciamiento

La infanta Cristina ha tomado la decisión «personal» de que sus abogados no recurran al Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia de Palma de haberla juzgado, y que finalmente la absolvió de dos delitos fiscales por el caso Nóos. «No hay recurso, no hay necesidad», afirmó ayer a las puertas de su despacho en Barcelona su abogado Miquel Roca. El abogado explicó que «todo el mundo podrá entender que en este momento su principal preocupación sea la situación de su marido -condenado a seis años y tres meses de cárcel por el caso Nóos- y no la suya propia en un momento como este».