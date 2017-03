La Fiscalía verá «a fondo» el fallo antes de recurrir al Supremo

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció que el Ministerio Fiscal estudiará «a fondo» la sentencia antes de decidir si recurre en casación al Supremo para pedir un aumento de las penas a los condenados. «Cuando se habla de una resolución judicial es aconsejable leerla antes, ya que no se sabe si es recurrible o no hasta que no la analice, ni tampoco conocemos los argumentos de los magistrados» del Tribunal Superior de Cataluña, afirmó en un almuerzo-coloquio en el Club Siglo XXI de Madrid.

Maza aseguró que la «Fiscalía pidió en su momento al tribunal lo que consideró que debía solicitar -diez años de inhabilitación para ejercer cargo público para Mas y nueve para las exconsejeras Ortega y Rigau-» y dejó en manos del fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled, la decisión de la casación después de que los magistrados hayan considerado que no existe prevaricación en el desacato de los condenados al Constitucional por promover la consulta del 9-N. «Es el fiscal el que tendrá que opinar si la sentencia le convence», subrayó Maza.

Asimismo, consideró que no le sorprende que se conozca esta sentencia antes que la del diputado Francesc Homs en el Supremo por los mismos hechos, «ya que el juicio se celebró antes», y confío que si al final hay recurso el Supremo éste no tarde más de «seis meses» en resolver.