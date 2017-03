ESTRECHAR LAZOS

Hay que tener una exacta medida de las propias fuerzas, aunque estén muy debilitadas, para abrazar a alguien sin que a la persona cariñosa no se le note el puñalito que esconde en el sobaco. Según las encuestas, que son algo que oímos antes de que surja la voz del pueblo, el PP sigue siendo el partido predilecto de los españoles, con un 31% de los presuntos votantes, aunque casi todos reprueban su manera de afrontar la corrupción. Más vale lo pésimo conocido que lo malo por conocer, pero en marzo todo son conjeturas. Los zahoríes aguardan a tener más datos para no poner en peligro su reputación.

Podemos aparece en segundo lugar y el PSOE, convaleciente Pedro Sánchez, ocupa la tercera posición seguido por Ciudadanos. Son maneras de entretenerse mientras llega la hora de la verdad, que nunca encuentra un hueco en los relojes nacionales. Ignacio Fernández Toxo, tan decente como sosaina, se retira después de ocho años al frente de CCOO, no sin señalar a su sucesor, porque las organizaciones se han convertido en monarquías hereditarias. Le deseamos suerte al que viene y que de saber lo que le espera no hubiera venido.

La mayor dificultad para establecer los relevos generacionales es que no hay suplentes que merezcan ser titulares. Las gestiones sobre la corrupción gravitan sobre todos, incluso sobre los que no han tenido posibilidad de corromperse. Los expertos en Derecho Constitucional analizan cómo se podría frenar el proceso independentista de Cataluña, y le dan vueltas y más vueltas al artículo 155, que se ha convertido en un artículo de primera necesidad para algunos y de primera necedad para otros. Hay quien vislumbra «una intervención máxima» si peligra el interés general, que está bastante particularizado. No deben asustar. Estamos curados de espanto.