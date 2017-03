Díaz presentará su candidatura a liderar el PSOE el 26 de marzo

Sevilla / Madrid. Por fin se deshojó la rosa socialista. La presidenta andaluza Susana Díaz presentará su candidatura a liderar el PSOE el próximo 26 de marzo. Será en Madrid, según confirman fuentes de su equipo, y en un acto pensado para los militantes. Para evitar cualquier suspicacia, no estará organizado por los socialistas andaluces, sino por su propia candidatura, que ya está ultimando el formato.

El anuncio demuestra que Díaz ha controlado los tiempos y que, tal y como manifestó en anteriores ocasiones, primero se conocerá el qué, el proyecto para el partido, y después el quién. Así, su presentación será justo un día después de la convención política organizada por los socialistas para dar a conocer la ponencia elaborada por la gestora, con Eduardo Madina a la cabeza.

Pese a las presiones tras la irrupción de Patxi López y el paso adelante dado por Pedro Sánchez, Díaz ha optado por esperar y seguir su hoja de ruta, consciente de que se juega mucho, más que los otros candidatos dado su poder orgánico y territorial. Sin embargo, en este tiempo algo se ha torcido, dado que confiaban en que el ex secretario general perdería peso con el paso de los días desde que dimitió al carecer de una plataforma pública. No ha sido así, y Sánchez sorprende demostrando un inesperado poder de convocatoria en cada uno de sus actos. De hecho, incluso han surgido grupos de apoyo en diversas provincias andaluzas, como Sevilla o Málaga.

Por estos motivos Díaz cuidará especialmente la puesta en escena en la que hará pública su intención de liderar el partido. Su equipo quiere que sea en un acto multitudinario en la capital al que puedan acudir militantes de todo el país. De hecho, sus fieles están preparando un «gran despliegue», según confirmaron las fuentes. Una de las incógnitas a resolver es si en ese mitin la presidenta andaluza estará arropada por pesos pesados de la formación -actuales e históricos- que hasta ahora han mostrado cierta simpatía hacia sus aspiraciones.

Durante las últimas semanas Díaz ya ha ido preparando el terreno para este paso a través de distintos actos con simpatizantes más allá de su feudo andaluz. «Tengo fuerza, tengo ilusión, tengo ganas, estoy animada y me encanta ganar», señaló Díaz durante un acto con alcaldes y concejales socialistas celebrado el pasado 11 de febrero en Madrid en el que reunió a 2.500 asistentes. Fue una de las veces en las que, sin decirlo expresamente, más claro dejó sus intenciones de dar la batalla por el control del partido. Un camino que debe compaginar con su presidencia en la Junta de Andalucía.

De momento, la decisión de Díaz de postularse a las primarias de mayo para liderar el PSOE recibió ayer una valoración positiva de algunos barones regionales. Así, el secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, aseguró que «cualquier aportación de una persona tan importante para el PSOE como es Susana Díaz es buena», aunque explicó que, a su juicio, lo importante es concretar «un proyecto potente con un liderazgo potente».

Reacción de Sánchez y López

Pero, sin duda, la reacción de Pedro Sánchez era una de las más esperadas. Curiosamente, el ex secretario general conoció la noticia cuando se encontraba en tierras andaluzas con motivo de un acto con militantes en Cádiz. Desde la tribuna no mencionó directamente a la que será una de sus rivales en las primarias y afirmó que para él los enemigos no están en el partido: «Nunca un socialista será mi adversario».

Sin embargo, sí mandó un recado a sus oponentes al reclamar «lealtad» a sus compañeros si él se impone. «Por experiencia, sé lo que significa debilitar al secretario general y dar fuerza a la derecha», sentenció en referencia a la rebelión interna que acabó con su mandato al frente del PSOE y que tuvo en Díaz a una de sus principales promotoras. Sánchez, que cada vez muestra más confianza en el triunfo, se atrevió a desafiar indirectamente a Díaz al apostar por los votos andaluces «para dar la vuelta al PSOE».

El otro aspirante en liza, Patxi López, advirtió ayer desde la localidad madrileña de Getafe del riesgo de división en el partido: «No podemos tener un proceso de socialistas contra socialistas. Este proceso y este congreso tienen que servir para conseguir un PSOE unido y capaz de retomar la fuerza del pasado». El exlehendakari volvió a presentarse como el candidato de la unidad y aseguró que lo peor que le puede ocurrir a la formación es que tras las primarias los ganadores se dediquen a «pasar facturas» y a «cobrarse revanchas».