Rivera se aferra a la regeneración para marcar su territorio político

Ciudadanos prosigue con su acercamiento al PSOE y Podemos para intentar desarrollar con ellos las medidas de regeneración que obligó a firmar al PP y que ahora Mariano Rajoy no cumple. Un ejercicio de presión porque, según dijo Albert Rivera, «nadie va a poner freno a los cambios que pide España». La 'vía de los 188 escaños', como ha bautizado el dirigente liberal a su entente con la izquierda, ofreció su primer resultado esta semana con la tramitación de la comisión parlamentaria que investigará la caja B de Génova, y podría arrojar el segundo en breve con la aprobación de la reforma que acote el mandato del presidente del Gobierno a un máximo de dos legislaturas.

La propuesta de Ciudadanos pasa por implementar un cambio mínimo en la ley de gobierno y de altos cargos, sin tocar la Constitución, en contra de lo que piensan socialistas y populares. Una fórmula en la que, a priori, coinciden con Podemos, con quien Ciudadanos parece dejar atrás las asperezas tras reunirse este viernes en el Congreso. Desde el partido de Pablo Iglesias reconocen que los países que tienen limitados los mandatos no lo hicieron a través de la Constitución, sino de alguna «ley de menor rango».

Pese al respaldo de la formación morada, Ciudadanos necesitaría de los 85 diputados socialistas para ver encarrilada su medida estrella. De momento, Ferraz guarda silencio y no termina de cerrar un encuentro que desde el partido de Rivera confían se produzca lo antes posible. Aunque el PSOE recogió en su programa electoral la limitación de mandatos e incluso llegó a incluirlo en el pacto de Gobierno que Pedro Sánchez y Albert Rivera firmaron en febrero del año pasado, tiene dudas de que esta medida no requiera una reforma de la Carta Magna.

Pero no es la única causa a la que Ciudadanos espera poder atraer a los socialistas. La supresión de aforados es otro de los grandes enunciados incumplidos de su pacto con el PP y que los liberales no dan por perdido. El obstáculo a superar en este caso sí parece insalvable aunque desde la dirección naranja no lo vean así.

Acabar con los aforamientos implicaría una reforma de la Constitución y Podemos exige que, ante esa modificación, se convoque un referéndum para preguntar a los españoles. Los de Rivera, en cambio, prefieren que se haga una revisión exprés de la Carta Magna sin pasar por la consulta y en Ferraz ya han mostrado sus reticencias a que la reforma incluya un plebiscito. Según recuerdan fuentes socialistas, este partido tiene una propuesta para cambiar la Constitución, por lo que se inclinan a acometer la reforma global y, cuando esté terminada, someter el nuevo texto a la consulta ciudadana con la consiguiente convocatoria electoral.