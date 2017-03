A PEDIR DE BOCA

Las energías renovables están muy desgastadas y la primavera duda si venir para quedarse o solo para darse una vuelta y enseñar sus pétalos menores. Se acumulan las pruebas en torno a Artur Mas, que iba para líder y ahora va para cliente de una de esas cárceles que nunca acaban de llenarse. El cerco de la justicia tira muchos boquetes y el 'caso Palau' sigue suministrando revelaciones porque las mordidas no saben tener la boca cerrada. Hay empresarios chivatos que después de comer a dos carrillos denuncian que facturaron obras para encubrir la financiación de CDC, incluida alguna que otra campaña electoral. ¿Quién tira la primera piedra para descalabrar a la mujer adúltera, si todo el mundo asegura que era soltera y sin compromiso? La Fiscalía Anticorrupción señala al exconseller que se mutó en conseguidor. Aunque haya un número semejante de policías y ladrones, el PP catalán da por fallecido el 'procés' y hay quien quiere resucitar a aquel gran español y catalán que fue Tarradellas para que asista al entierro.

Los nacionalismos son más disgregadores que nunca y nadie se fía del vecino, quizá porque lo conoce bien y sabe que no es de fiar. Como en la canción de Bob Dylan, los que jamás hicieron algo que no sirviera para destruir, están jugando con nuestro mundo, «como si fuera vuestro juguete». Trump, que cree que Obama pinchó su teléfono durante la campaña electoral, sigue viendo fantasmas. Quizá le baste asomarse a un espejo para ver a uno sin sábana y con el pelo amarillo. A este multimillonario no es que no le gusten los pobres, sino que no los puede ver. Por eso edifica murallas y más murallas. Cada vez más altas, porque los que no tienen nada, ni siquiera vértigo, se han convertido en plusmarquistas y saltan cada vez más. Sin miedo a caer en la cuenta y en el riesgo.