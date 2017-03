Iglesias se lanza a la conquista de los últimos reductos 'errejonistas'

Una vez que ha logrado el pleno control de Podemos a nivel nacional, Pablo Iglesias apunta ahora a los últimos reductos 'errejonistas'. Los afines al ex número dos del partido dominan las direcciones de País Vasco, Comunidad Valenciana y Murcia. En las dos últimas autonomías se deberá celebrar a lo largo de este año una Asamblea Ciudadana regional y los 'pablistas' preparan el asalto para hacerse con ambas organizaciones.

En la Comunidad Valenciana ya han comenzado los movimientos para desbancar al actual secretario general. Antonio Montiel fue uno de los dirigentes regionales que más se implicó a favor de Errejón, hasta el punto de que el pasado febrero, una semana antes de la asamblea de Vistalegre II, denunció el «cesarismo democrático» de Iglesias. «Esto lo hacía Sadam Husein; Franco lo hacía y lo han hecho otros personajes a lo largo de la historia», llegó a decir Montiel sobre la forma de llevar las riendas del partido del número uno nacional.

Aunque pidió disculpas por unas declaraciones que no eran públicas, es difícil pensar que Iglesias, que ha sido hasta ahora implacable con sus enemigos externos e internos, vaya a dejar pasar un desplante de tal calibre y no ofrezca su respaldó a un candidato más de su cuerda.

El conflicto en Valencia se gestó ya antes del divorcio entre el líder del partido y su número dos. Lo que ocurrió es que después cada corriente autonómica se adhirió a una de las nacionales y así quedaron encuadrados como 'pablistas' o como 'errejonistas'. Según las fuentes consultadas, el ambiente a día de hoy entre unos y otros dista mucho de ser cordial y la batalla en la próxima Asamblea Ciudadana se adivina sin cuartel.

De lo que suceda en el cónclave regional podría depender también el futuro del gobierno entre los socialistas valencianos y Compromís, quienes han encontrado una mayor facilidad para tratar con Montiel que con los sectores 'pablistas'. Ello, a pesar de que el secretario general haya amenazado esta semana con tumbar iniciativas de la Generalitat. De momento, el socialista Ximo Puig ya corteja a Ciudadanos por si la colaboración con Podemos se tornase imposible.

En Murcia, Óscar Urralburu fue otro secretario general que se subió al barco 'errejonista', algo que podría pagar ahora muy caro. De momento, la eurodiputada Lola Sánchez, quien hasta ahora se ha ceñido a su labor en Estrasburgo, ya ha mostrado su intención de presentarse en una candidatura alternativa. Lo que no ha aclarado Sánchez, próxima a los anticapitalistas, es si está dispuesta a encabezarla. De como se resuelva la crisis política en Murcia a raíz de la imputación por corrupción del popular Pedro Antonio Sánchez dependerá en buena medida que los 'errejonistas' logren retener esta comunidad.

Los otros congresos

De perder Valencia y Murcia los 'errejonistas', que lograron un 33% de los votos en Vistalegre II, se quedarían prácticamente sin poder orgánico dentro del partido. Apenas controlarían País Vasco, donde las fuerzas están muy igualadas, y contarían con tres representantes en la dirección nacional -Errejón, Pablo Bustinduy y Auxiliadora Honorato-. Hasta ahí llegaría su influencia en Podemos pese a representar a un tercio de la militancia.

En el caso de que el ex secretario político dé el paso de postularse a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ni siquiera controlaría la organización territorial, que está en manos de Ramón Espinar, un refutado 'pablista'. La cohabitación entre el ex número dos de Podemos y el portavoz en el Senado se anticipa tormentosa y aventura un nuevo foco de conflictos. Precisamente, Madrid es el punto de salida desde el que los 'errejonistas' podrían tratar de recuperar el peso que han perdido.

Aragón, Asturias Castilla-La Mancha, Castilla y León, Canarias, Navarra y Baleares también renovarán sus direcciones a lo largo de este año. Todas ellas están ahora dirigidas por dirigentes 'pablistas', salvo Asturias -que se declaró neutral en la guerra fratricida entre Iglesias y Errejón- y Navarra, que se inclina del lado anticapitalista. No se esperan grandes cambios en ninguna de estas autonomías y todas las quinielas apuntan a que los 'pablistas' no tendrán problemas para reafirmar su control.

Entre las escasas incógnitas a resolver está el reemplazo de Pablo Echenique como secretario general aragonés, ya que según los nuevos estatutos del partido no puede compaginar este cargo con el de secretario de Organización nacional. No obstante, el documento organizativo no establece ningún plazo para que se produzca el relevo y Echenique ha afirmado que no hay prisa por acometerlo.