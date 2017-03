Bilbao y San Sebastián retiran 62 placas colocadas donde atentó ETA

Bilbao. Varias calles de Bilbao y San Sebastián amanecieron ayer con 62 placas en recuerdo de víctimas de ETA. Las insignias no estaban colocadas al azar, sino en lugares donde la banda terrorista cometió algunos de sus atentados mortales. Pero la iniciativa del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) tuvo una duración fugaz al no contar con el beneplácito de los ayuntamientos. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, no tardó en reaccionar al desafío: a primera hora de la mañana ordenó eliminar las 48 insignias puestas en la capital vizcaína, ya que, según destacaron fuentes del consistorio, incumplen «la normativa municipal y de forma inequívocamente provocadora». La respuesta en San Sebastián fue inédita y se dictó la retirada porque «este no es el camino» para trabajar la memoria «ni el deseo de muchos familiares» de los asesinados, según el alcalde Eneko Goia.

Lejos de desistir, desde Covite se avanzó ayer que se volverán a colocar las placas. «Evitar recordar a las víctimas en los lugares en los que fueron asesinadas es un intento de evitar que buena parte de la ciudadanía se ponga ante el espejo de lo que ocurrió y se pregunte qué hacía mientras el terrorismo. No lo vamos a permitir», expresaron desde el colectivo. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, tachó a ambos ayuntamientos de «irresponsables» por «incumplir sus compromisos en materia de memoria y de prevención de la radicalización». Aunque se retiran las placas, Ordóñez tiene claro que de algo habrá servido el gesto. «Al menos tendrán que buscarlas e informarse de dónde se cometieron los crímenes», apostilló.