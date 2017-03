Rajoy descarta un adelanto electoral pese a las turbulencias parlamentarias

A partir del 3 de mayo se habrá cumplido el plazo constitucional para convocar elecciones anticipadas, pero Mariano Rajoy ni se plantea esa salida, y eso que el PP es la única formación que, según las encuestas, tiene asegurada una mejora de los resultados obtenidos el 26 de junio pasado. El anticipo «perjudica a España», «lo positivo, lo sensato y lo razonable» es huir de ese escenario y que haya estabilidad, sentenció ayer desde Bruselas.

El presidente del Gobierno reconoce que gobernar en minoría es una tarea más compleja de lo previsto porque no tiene un socio que le garantice la tranquilidad parlamentaria. Ciudadanos es su mejor aliado, pero sus 32 diputados, no solucionan nada cuando la oposición de PSOE, Podemos y los nacionalistas se une. Además su relación con el partido de Albert Rivera atraviesa una crisis a cuenta del incumplimiento de los acuerdos anticorrupción.

Por todo ello, la carta del adelanto electoral ha empezado a asomar en la baraja de posibilidades. Pero Rajoy no se plantea, al menos en público, utilizar ese resorte. «No voy a andar -advirtió- en juegos de ahora adelanto». El presidente del Gobierno no cree que la situación sea dramática, hay «discrepancias» con Ciudadanos, pero nada que no sea superable «de manera civilizada, hablando y haciendo un esfuerzo ambas partes por entender los planteamientos de la otra».

Una opinión que comparte el presidente de la formación liberal, que no ve posible que Rajoy decida anticipar las elecciones generales porque sería poner «España patas arriba» por evitar que se investigue la corrupción en el PP. «Sería de poca sensatez», según Rivera. El líder de Ciudadanos reconoció que tienen un desencuentro con el PP por las medidas de regeneración democrática, pero están en buena sintonía en la negociación de los presupuestos y otras iniciativas legislativas de corte económico. Pero, por si acaso, pidió a Rajoy que «se serene, que se tranquilice» y no sopese los pros y los contras del adelanto porque «no es buena estrategia electoral», y cumpla todo el acuerdo firmado con su partido en agosto pasado.

Presupuestos de 2018

Las dificultades que han surgido para aprobar los presupuestos de este año tampoco parecen razón suficiente, a juicio del presidente del Gobierno, para plantearse el anticipo de los comicios. Los de este año casi se dan por perdidos en la Moncloa y en el PP porque parece imposible encontrar el apoyo del PSOE, e improbable el del PNV a pesar de que los populares van a respaldar las cuentas del Gobierno vasco. El proyecto presupuestario en el que Rajoy y su partido van a poner toda la carne en el asador es el de 2018 porque para este año cuentan con la prórroga de las cuentas de 2016 y tienen aprobado el techo de gasto y la senda de estabilidad fiscal y control del déficit. Si los presupuestos del próximo también son rechazados entonces será el momento de plantearse el adelanto electoral, comentan en el PP.

Varios dirigentes del partido gubernamental temen que si Pedro Sánchez vuelve a liderar el PSOE será imposible la colaboración en los asuntos de Estado, y la legislatura se bloquearía. No creen que vaya a ser así si el vencedor de las primarias socialistas es Susana Díaz o Patxi López, a los que ven con más poso institucional porque conocen la responsabilidad de gobernar en Andalucía y Euskadi, y no conducirían a España a un callejón sin salida. «Si gana Sánchez, Rajoy adelanta», vaticina un miembro de la dirección del PP.

El presidente del Gobierno, sin embargo, no se pone en esa situación y, pragmático como es, señaló que va a dedicar sus esfuerzos a sumar acuerdos a los que ya tiene con Ciudadanos y Coalición Canaria para que los asuntos relevantes salgan adelante, aunque por el camino deba encajar derrotas en apartados que considera de menor calado. Ese, dijo tras participar en la capital comunitaria en una reunión del Consejo Europeo, va a ser su labor y «luego que cada uno tomará sus decisiones y asumirá sus responsabilidades».

Una forma de decir que la duración de la legislatura y el adelanto o no de las elecciones no está solo en su mano, aunque la última decisión será suya. Sin mayoría absoluta de una fuerza política, suele comentar, la gestión del cuatrienio no es responsabilidad exclusiva del que gobierna sino que la oposición no puede anclarse en el no a todo y debe ser corresponsable de la andadura legislativa.