Podemos y Ciudadanos acercan posturas para limitar los mandatos presidenciales

Madrid. Ciudadanos consolida su estrategia en el Congreso para tratar de forzar al PP a cumplir los compromisos firmados en materia de regeneración democrática. El acuerdo que selló el miércoles con Podemos y PSOE sobre la comisión de investigación de la 'caja B' del PP es la vía escogida por la formación naranja, que ayer se reunió por primera vez en esta legislatura con el partido de Pablo Iglesias, antaño casi cómplices y hoy irreconciliables.

Sobre la mesa la limitación de los mandatos presidenciales y la supresión de los aforamientos. Dos medidas en las que el Gobierno les ha dado largas y en las que, a priori, «hay espacio de acuerdo» entre ambas formaciones, según anunció el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Los dos partidos coinciden en apostar por una fórmula para limitar los mandatos del presidente del Gobierno a ocho años o dos legislaturas que eluda la reforma de la Constitución. Creen que basta con establecer una «claúsula de ilegibilidad» en la ley de gobierno y de altos cargos, con la que discrepan PP y PSOE. El partido morado planteó además que habría que hacer lo propio con los alcaldes, una propuesta que Ciudadanos dijo que estudiará.

Los representantes de Iglesias y Rivera coinciden también en su deseo de eliminar los aforamientos, pero difieren en el método. Podemos quiere incluir ese cambio en una reforma global de la Carta Magna, y Ciudadanos pretende acotarla a una modificación puntual. «Nosotros creemos que un referéndum no es necesario», subrayó Villegas, que reconoció que «no sería un obstáculo insalvable» aunque pidió a la formación morada que reconsidere abrir el melón constitucional. Pero los de Iglesias no parecen dispuestos a ceder. Su portavoz parlamentaria, Irene Montero, dejó claro que la consulta es una condición irrenunciable para cualquier cambio en la Carta Magna, y sugirió que «estaría bien» someter también a refrendo la reforma del artículo 135, que pactaron en 2011 PP y PSOE por la vía exprés. No obstante, reconoció que esto no será una línea roja para negociar una consulta concreta sobre los aforamientos.

En la búsqueda de una mayoría alternativa al Gobierno de Mariano Rajoy, Ciudadanos se ha encontrado con la actitud poco receptiva de los socialistas, que siguen sin fijar una fecha para su encuentro. Aún así, los liberales confían en sumar también al PSOE a su proyecto y en el que tampoco descartan aún al PP.