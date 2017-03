La luz y el agua deberían ser gratis para todos los que tenemos derecho a llamarnos contemporáneos, si además somos españoles. Habría para calmar la sed de todos, si no hubiera sed de justicia, pero el problema es de reparto. En la varia España, que decía Azorín, cada autonomía no sólo aspira a vivir mejor que la más cercana, sino a que a la otra la parta un rayo. Somos muy nuestros, pero el 'brexit' nos afecta a todos y a cada uno. Mientras, Repsol ha descubierto el mayor yacimiento de petróleo en Estados Unidos registrado en 30 años y nos suben el recibo de la luz. Eso es una catástrofe para muchos compatriotas, exceptuados los que tienen como profesión ser patriotas. El llamado Jordi Montull, exnúmero dos del Palau de la Música de Barcelona, ha confirmado la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña. Resulta que el partido de Artur Mas necesitaba más dinero y por eso pasó del 3% de la obra pública adjudicada al 4%. Cuestión de números, que siempre que cantan acaban desafinando.

España no es una nación, sino un paisito de muchas naciones y ahora estamos analizando las consecuencias de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, que siempre fue un camelo. No se lo tragó nadie, pero todos intentamos deglutirlo. El resultado es que España tiene que apoquinar más al presupuesto comunitario, además de perder exportaciones. Los que nos tenemos prohibido el pesimismo, a pesar de ser lectores de Schopenhauer, que decía que sólo envidiaba a los que no habían nacido, nos conformamos con poco, a condición de que no sea nada. A los que fuimos 'niños de la guerra', que ya somos ancianos, no nos desanima nadie. Somos pocos, pero quisimos quedarnos a ver cómo termina esto. Más que nada por curiosidad, que alguien dijo que es un insecto que anida en los volantes de la luz, pero puede verse a medio gas. Depende de la mirada.