Rivera a Rajoy: «No ponga en jaque la estabilidad por incumplir su palabra»

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado hoy que su partido está por seguir garantizando la estabilidad de España pero ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no ponga en jaque la estabilidad "por no cumplir la palabra dada". En una entrevista en Los desayunos de TVE, Rivera ha sugerido a Rajoy y al PP que "se serenen, se tranquilicen" y vayan cumpliendo lo pactado, también en corrupción, "y si cumplen, esto funcionará".

Rivera ha insistido en que no se pueden poner en jaque partidas presupuestarias o nuevos derechos que van a ganar los españoles por el hecho de que el PP "se enroque". El líder de Ciudadanos ha asegurado que el pacto en todo lo económico y social va avanzando bastante bien pero en el tema de corrupción "Ciudadanos y el PP somos antagónicos". "El PP es un partido inmovilista, con mochilas de corrupción y Ciudadanos es un partido que quiere regenerar. Ahí es dónde las placas chocan" ha dicho.

No obstante, el presidente de Ciudadanos ha dejado claro que su partido no tiene intención de romper la legislatura, hacer tripartitos o cualquier tipo de pacto. Tampoco contempla un adelanto electoral. En concreto, ha considerado que sería "muy poco sensato" poner a España "patas arriba por no querer investigar la corrupción". Rivera ha insistido en pedir al PP que se aplique el eslogan "De la España en serio" y cumpla lo que ha firmado.

Matiza a su portavoz

En este sentido, Rivera ha señalado que si el juez desimputa al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tendrán que sentarse "a ver si se tiene que rehacer el pacto o hay que ir a elecciones". De este modo, el líder del partido ha matizado al portavoz parlamentario de la formación, Juan Carlos Girauta, que este jueves afirmó que si Sánchez era desimputado "en ese mismo instante" dejarían de pedir su dimisión.

"Si le desimputan nos sentaremos a ver si se tiene que rehacer el pacto o hay que ir a elecciones", ha dicho en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE'. En todo caso, ha remarcado que si Ciudadanos está insistiendo en que Sánchez dimita es porque "está imputado por cuatro delitos" y porque él mismo firmó y afirmó que dimitiría si le imputaban.

El presidente murciano ha declarado como "investigado" -el término que sustituye a "imputado" en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal- en el 'caso Auditorio'. Ciudadanos le ha dado de plazo hasta el día 27 para dimitir bajo la amenaza de una moción de censura. Sin embargo, mientas el partido 'naranja' quiere una moción de censura instrumental, para que haya elecciones, el PSOE quiere un gobierno alternativo que necesitaría también los votos de Podemos.

El primer punto del pacto

Rivera ha recordado que el primer punto de pacto de investidura en Murcia es que los imputados por corrupción tienen que marcharse, de manera que "no hay discusión". Es más, a su juicio, el debate aquí debería ser por qué no hace el PP lo mismo que hizo en Madrid, haciendo dimitir a los imputados. También ha recordado que los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán dejaron sus escaños cuando fueron imputados, aunque tuviera que ser "casi con aguarrás".

A su modo de ver, el problema en Murcia lo ha generado el PP "con su crisis interna", porque hay quienes sí creen que Sánchez debería marcharse, como es el caso del expresidente Alberto Garre.