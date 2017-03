LA LUPA PERDIDA

Para ver las cosas como debían ser y no como son hace falta una cierta insuficiencia óptica, pero las nuevas pruebas de financiación ilegal del PP y de Convergència están haciendo inútiles las lupas. Todos sabemos quienes nos han robado: unos más y otros mucho más. ¿Cómo sería este país sin ladrones? Lo que más se discute son los porcentajes, palabra que el diccionario de la RAE define como proporción que toma por referencia el número cien. El lío empieza cuando no sólo hay más de cuarenta ladrones y no se ponen de acuerdo en sus respectivas cuevas. El principal acusado del 'caso Palau' declara que Ferrovial pagaba un cuatro por ciento, ya que aquello del tres se ha quedado antiguo y la oposición quiere investigar en el Congreso al partido conservador. Se trata de averiguar las mordidas y para eso se necesitan tantos dentistas como policías.

Tanto Rajoy como Rivera, que parecían llevarse muy bien, recelan el uno del otro y ponen en peligro el inestable equilibrio. Lo de Madrid se las trae. La Guardia Civil investiga incluso a los investigadores. Las pesquisas se están centrando en el partido del centro, pero como la lupa está rota, o se les ha perdido, se centran en los mandatos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. El 'caso Púnica' es un caso clínico. ¿Qué porcentaje se llevaba el PP a sus arcas? Aquellas épocas, que ahora nos parecen remotas, vuelven a estar cercanas porque el viento de la política da la vuelta a la esquina y ahora regresa la ventolera de los grandes contratos. Coincide con las acusaciones a Josep Pujol, digno hijo del honorable, que batió la plusmarca de viajes a Andorra. El que no corre vuela y la Agencia Tributaria ha documentado que tenía, entre otros, un préstamo privado de 900.000 euros en la empresa Cat Helicopters. Policías y ladrones. Ese es el asunto de la película, que es de sesión continua.