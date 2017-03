Exigen la dimisión de Mas por ser el responsable de la financiación de su partido

Barcelona. Los grupos de la oposición en Cataluña apuntaron contra Artur Mas, secretario general de Convergència durante 12 años (entre 2000 y 2012) y a quien sitúan como máximo responsable político de todo lo que se juzga en el caso del Palau. Mientras Jordi Montull reconocía la financiación irregular del partido, corroborando la versión de Félix Millet y Gemma Montull, todas las formaciones con representación en la Cámara catalana, menos Junts pel Sí, registraron una petición de comparecencia para que el expresidente de la Generalitat explique la presunta financiación irregular su partido.

Ciudadanos y Catalunya sí que es Pot incluso dieron un paso más y reclamaron su dimisión sin más preámbulos. Tras las revelaciones de Millet y Montull, Ciudadanos cree que la carrera del expresidente de CDC está en situación terminal. «Debe dar un paso atrás, irse a su casa y dejar de una vez por todas la política», señaló Fernando de Páramo, portavoz de Ciudadanos. «Mas tenía razón cuando decía que el caso del 3% era mentira, porque ahora sabemos que era el 4%», añadió. Ciudadanos emplazó al líder nacionalista a aclarar «si sigue poniendo la mano en el fuego por los Bárcenas de Convergència».

Mas, poco antes de participar en un acto en L'Hospitalet, ratificó su «plena confianza» en el extesorero Daniel Osàcar y rechazó las acusaciones de Millet y Montull porque son «pura invención».

Catalunya sí que es Pot también pidió al expresidente que «dé un paso atrás» al frente del PDECat y abandone la política. Según el diputado Joan Coscubiela, las acusaciones «nítidas» y con fechas concretas le inhabilitan para «ostentar cualquier responsabilidad política». El PSC, más moderado, solo pedirá la dimisión del expresidentesi la sentencia ve probada la financiación ilegal de CDC. Igual que el PP, que cree que Mas ha quedado «absolutamente desacreditado».

Delincuentes confesos

Fuentes de Junts pel Sí señalaron que Mas ya ha trasladado su voluntad de comparecer en el Parlamento catalán «en el formato que sea» para dar las explicaciones que se le requieran. Los abogados de Convergència, en cualquier caso, afirmaron que Millet y los Montull no han demostrado nada y que solo se han dedicado a lanzar acusaciones sin pruebas, a pesar de que la Fiscalía ha presentado documentos y anotaciones, encontradas en los registros del Palau de 2009, y que los tres principales acusados las han reconocido y las han vinculado con el pago de comisiones a CDC.

Desde Convergència se defendieron además con el argumento de que ni Millet ni Montull tienen credibilidad en la medida en que han llegado a pactos con la Fiscalía y son saqueadores confesos de la entidad cultural. Según expresó Francesc Homs, la opinión de unos «delincuentes confesos», que han cambiado su relato de los hechos, porque en ocho años de instrucción del caso nunca habían acusado a CDC, no puede pesar más que la de Osácar, que goza de la confianza de los cargos del partido soberanista. «Yo he tenido muchas responsabilidades y no he visto nada del 3%», dijo el diputado del PDECat. Esquerra admitió por primera vez que el caso les deja en una situación «incómoda».