LAS TARJETAS

Una persona no llega a serlo si no tiene una tarjeta de visita, aunque su máxima aspiración sea no visitar a nadie para no tener la obligación de devolverle la visita. Nuestros mayores en edad, saber y gobierno ocupaban la mayor parte de su tiempo en visitar a alguien o devolverle la visita. Todo el mundo, a poco que te descuidaras, te daba una tarjeta de visita donde después de su nombre, que te importaba tres leches, figuraban sus títulos. Eran espías amateurs, no como en las películas de Le Carré, donde un gremio vigila siempre a otro con riesgo de aburrirnos a todos. Ahora, Wikileaks filtra los códigos de espionaje electrónico de la CIA, pero no le da calambre a nadie. La intimidad ha muerto y existen mecanismos para pinchar teléfonos, ordenadores y televisores. Los dueños de Silicon Valley nos tienen en su punto de mira y si uno de nosotros, aunque sea tan insignificante como el que esto escribe, quiere saber algo de él mismo tiene que acudir al ciberespionaje.

Habría que preguntarse quién espía a los espías, porque como no están uniformados no hay manera de distinguirlos. El problema es hacerse con tarjetas, cuantas más mejor. Los españoles, incluidos los que se resisten a serlo, ya usan más esas cartulinas que los cajeros. Crece la tendencia a reducir la pasta que cada uno llevamos en el bolsillo. La gente llamada normal le llamaba a eso tener «la pierna abrigada», pero ha variado mucho porque escasean los que pueden dar pie con bola. ¿De quién podemos fiarnos si hoy nadie es de fiar? Soy moderadamente madridista, porque en esa ciudad ha transcurrido gran parte de mi larga vida, que ahora compruebo que era corta por las dos puntas. Echo de menos no haber tenido tarjetas. Ni de presentación, ni de despedida. Dejar un nombre en una calle no es más que colocar una lápida a otra altura, cuando no nos alcance la vista para saber quien sería el tipo del rótulo. Allá él.