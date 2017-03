Ciudadanos da un ultimátum al PP para sustituir a Sánchez en el Gobierno de Murcia

MADRID. Ciudadanos ha dado un ultimátum definitivo al PP, o releva a Pedro Antonio Sánchez o habrá moción de censura en Murcia. El partido de Albert Rivera quiere que el barón popular abandone sí o sí el Ejecutivo regional tras declarar como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) por su presunta implicación en el 'caso Auditorio'. Es la exigencia que hizo ayer el líder de Ciudadanos, Miguel Sánchez, después de reunirse con el secretario de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, una vez dado por roto oficialmente el pacto de investidura con el PP en esta comunidad.

Para que los populares tomen una decisión rápida, Sánchez fijó de plazo hasta el próximo 27 de marzo. Llegada esa fecha, y si no mueven ficha en esta línea, el siguiente paso será lanzar una moción de censura con un único objetivo: disolver la Asamblea y convocar elecciones. «Es necesario que hablen los murcianos», justificó el portavoz naranja, quien añadió que un Gobierno entre PSOE, Ciudadanos y Podemos es «imposible» y está «absolutamente descartado».

El plan de Miguel Sánchez encontró el respaldo en Madrid del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien expresó su «apoyo absoluto» al aviso lanzado por el portavoz regional y volvió a advertir al partido de Mariano Rajoy que la única salida de su barón murciano es dimitir. «Si el PP no convoca elecciones ni cambia su candidato, la mayoría alternativa se activaría para convocar elecciones», defendió.

Rivera justificó así el carácter «instrumental» de la moción de censura, porque -dijo- no se plantean «ni un tripartito ni un Gobierno para un año y medio». En este sentido, el dirigente liberal apostó por «dar voz a los murcianos» en las urnas para que digan qué les parece tener como presidente a una persona investigada en los tribunales. «Lo que no va a pasar es que haya un presidente imputado 'sine die' y con el apoyo de Ciudadanos», remachó Rivera, expresando además su convencimiento de que Podemos también preferirá unos comicios anticipados. Sin embargo, aún no está claro que los de Pablo Iglesias, cuyo concurso es imprescindible para que la moción tenga éxito, compartan ese fin.

El líder centrista, que no ha hablado en ningún momento con Rajoy sobre la crisis abierta entre los dos partidos por el Gobierno de Murcia, espera que los conservadores no agoten el plazo y cedan a su ultimátum. De momento, la línea estratégica del PP es la misma: mantener intacta su confianza en Pedro Antonio Sánchez hasta que la justicia diga que es culpable. Fuentes de la dirección nacional del PP reconocen que no hay 'plan B' en la comunidad y no se plantean proponer a otro candidato en caso de que finalmente se convoquen elecciones pese a que ya haya quinielas con posibles sustitutos.

«Mareando la perdiz»

Para el PSOE murciano, la única solución posible para desalojar a Pedro Antonio Sánchez pasa «exclusivamente» por una moción de censura. Pero su secretario general, Rafael González Tovar, descartó ayer la convocatoria de unas elecciones, como planteó Ciudadanos. Los socialistas creen que emplazar de nuevo a los murcianos a las urnas para un periodo tan corto, ya que en 2019 habrá de nuevo comicios autonómicos, no es la mejor solución. Apuestan por un acuerdo de Gobierno que garantice la estabilidad de la región, que pasa necesariamente por una entente de los tres grupos de la oposición. Tovar, que hoy se reúne con Podemos, arremetió contra el partido de Rivera, a quien acusó de estar «mareando la perdiz» creyendo que todavía es posible que el Partido Popular «reaccione» o que Sánchez «tenga un gesto». El dirigente socialista aseguró que el tiempo de dar una oportunidad a los populares «está acabado» y solo queda «seguir hablando». Aunque, por el momento, no hay una nueva reunión fijada con Ciudadanos».